共軍19機艦擾台 明將發射火箭經過我防空識別區

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聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機14架次、共艦5艘持續在台海周邊活動，其中12架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機14架次、共艦5艘持續在台海周邊活動，其中12架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。圖／國防部提供

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現14架次中共軍機、5艘共艦持續在台海周邊活動。國防部並預告，中共明天將從西康發射衛星載運火箭，預計經過我防空識別區上空。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨(21)日清晨到今(22)日清晨6點為止，共計偵獲共機14架次、共艦5艘持續在台海周邊活動，其中12架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時25分到晚間6時45分為止，發現中共戰鬥機及無人機7架次在台海中線沿線活動，其中5架次曾在台海中線南北端跨越中線，進入我北部及西南空域活動，並且繞經台灣北部應變區外圍到東北部空域。

另外，從昨天上午10時30分至下午4時20分，也曾發現中共戰鬥機6架次進入我西南空域徘徊，另外下午3時05分到20分有另一架輔戰機進入我防空識別區東南角活動。

國防部並且預告中共將於本月23日從西昌衛星發射中心發射載運火箭，向西太平洋方向飛行，預計將經過我國防空識別區上空，提醒民眾注意。

中共 台海 國防部

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