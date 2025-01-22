川普2.0難預測 專家：以經貿利益互動

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「美國總統川普2.0的人事與過去完全打掉重練，令人很難預測！」前駐美大使高碩泰22日於研討會建議，要積極觀察川普官員的言行、建立溝通窗口，建議以「經貿」作為對美交流重點：國安院學者蘇紫雲則認為，川普從國務卿、國防部長與國安顧問都是強硬抗中，川普自己則是白臉，但政策上會愈來愈強硬。

人事任命完全翻轉

國策研究院22日「川普新政與2025國際變局」座談會，高碩泰表示，川普雖然在競選期間多次發表保護費、晶片小偷、筆尖等看似不友台的言論，但政策從發言到制定有一定流程，就台灣的戰略地位來說，他建議民眾不要太驚慌，但也要謹慎、樂觀的看待。

高碩泰認為，從川普第二任期的人事任命來看，與第一任期的狀況完全不同，「形同打掉重練」，不過從第一任期來看，原本台美關係也是陷入不確定性，但後來依舊堅若磐石。他分析，台灣要跟美國強調彼此共同的安全與經貿利益，畢竟川普很明顯就沒那麼重視人權。

美中恐釀經濟戰爭

「川普不是要錢，他主要是重視的是契約公平性！」國安院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，台灣去年對美國順差640億美元，對日、韓與北約多加要求軍費，是因為美國過去有多負擔，或是有不公平的狀況，因此他不是單純的要錢。他提到，川普退出《巴黎氣候協定》、《中程彈道飛彈條約》與世界衛生組織也是同樣的邏輯。

蘇紫雲指出，川普雖然跟俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平對話，但他任命的國安官員，包括國務卿、國防部長與國安顧問都是對中強硬派，因此一邊扮演白臉，但國安團隊則是黑臉，加上川普要課徵關稅，他認為未來美中之間會從貿易戰、科技戰變成全面、多面向的經濟戰爭，而川普還要強化製造業與美軍下，國防預算還會再增加。

川普怎麼想很重要

「確保實力最重要！」蘇紫雲說，川普雖然說任內不會發動戰爭，但他是以實力確保和平，台灣若要維持對美關係，也要強化國防實力確保生存與外交話語權。民進黨台北市議員趙怡翔則提醒，台灣其實買了很多美國軍火、雙方共享很多利益，並未占美國便宜，川普的指控不見得為真，但要設法讓川普「不這麼認為」。

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