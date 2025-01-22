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清泉崗基地30多年前首次人被戰機吸入 傳頭顱不見軍方不證實

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
空軍清泉崗基地機堡，可停放各式戰機，是戰機掩體。記者游振昇／攝影
空軍清泉崗基地機堡，可停放各式戰機，是戰機掩體。記者游振昇／攝影

空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」戰機發動機進氣口吸入，當場被削去部分頭顱，送醫不治；有網友感傷說，30多年前清泉崗基地發生過首次戰機發動機捲進軍人意外，當時軍人頭顱不見，軍方對此傳聞不願證實。

清泉崗空軍基地昨天發生女士官長作業中殉職不幸，一名網友說，類似事件30多年前曾發生過，當時殉職軍人意外發生後還回部隊「討眼睛」，殉職者的宿舍房間門上有貼符咒，針對此傳聞，軍方人員說，他當時還沒到基地，無法查證。

據指出，清泉崗基地在經國號接收「先導生產型」換裝初期的1993年，也曾發生過地勤人員不慎遭發動機吸入殉職案例；昨天再度發生不幸，退役空軍人員難過，也提醒在基地的作業安全規則，一定要嚴守SOP流程。

殉職 清泉崗 軍人

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