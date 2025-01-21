拍攝共機都靠它 F-16狙擊手莢艙近距離亮相

總統賴清德今天赴台東春節勗勉國軍部隊，空軍第7聯隊展示裝掛狙擊手莢艙的F-16V戰機。空軍指出，狙擊手莢艙就像是望遠鏡，能快速清楚辨識敵機，有效提升目標辨識能力，平日公布的共機圖片、影片就是由狙擊手莢艙拍攝。

美國2018年對台軍售18具AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper ATP，Sniper Advanced TargetingPod），大幅提升F-16V日夜間對地攻擊能力，能遠距精準標定目標，並將高畫質影像回傳作戰指揮中心，可在1萬5000公尺高空偵測地面目標，準確度是空軍現役LANTIRN莢艙10倍，偵測距離達5倍，可大幅提升擊殺率。軍方人士指出，這應是狙擊手莢艙首次近距離在媒體前亮相。

農曆春節將至，賴總統今天赴台東春節勗勉國軍部隊，先後前往陸軍台東地區指揮部、海軍富岡雷達站及空軍第7聯隊視導；空軍安排飛行訓練指揮部部隊換訓組組長沈昌煥上校與第7聯隊44作戰隊隊長白克偉上校向賴總統介紹勇鷹高教機與F-16V戰機的性能諸元。

沈昌煥向賴總統介紹，今天所展示的勇鷹高教機是漢翔公司最新出廠的1架勇鷹高教機，上週才由台中清泉崗基地飛至志航基地交付空軍使用。

白克偉隨後向賴總統介紹F-16V（blk20）戰機，掛載AIM-120中程空對空飛彈以及AIM-9M響尾蛇飛彈，並指出F-16V戰機已完成構改，主要是針對機體結構、匿蹤塗層、新型雷達及航電系統更新等4大部分。

白克偉介紹，機體結構加強機身與起落架，延長戰機使用年限，並且增加起飛的載重，相較於未構改的F-16戰機，起飛載重增加4800磅，有效提升各式武器掛載需求，而匿蹤塗層可以吸收部分雷達波，降低雷達反射訊號的強度，獲得更多的生存優勢；新型雷達則是換裝主動電子相位陣列雷達（AESA），大幅增加對目標探測距離，最遠可達240公里，同時具有對20個目標追蹤能力。

至於航電系統更新的部分，白克偉指出，座艙裡原有類比式的傳統指針儀表，更換成現代化數位的玻璃式面板，同時包含任務電腦軟體更新，有效提升資料處理的能力，提高整體作戰的效能。

白克偉隨後引領賴總統移動至裝掛在戰機機腹右側的AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」旁進行介紹。

針對狙擊手先進標定莢艙的功能，白克偉向總統介紹，這是F-16V（blk20）戰機目前重要的裝備，莢艙長度大約是2.5公尺、重量200公斤，莢艙前方的窗口是鏡頭，當莢艙開機後會保持錄影直到任務結束，狙擊手莢艙可以用來執行對空及對地的任務，在對地的任務中，狙擊手莢艙能夠提供飛行員對遠距攻擊的目標，進行標定、分析，進而導引炸彈完成精準攻擊。

至於對空任務，白克偉表示，「它就像望遠鏡一樣」，能夠幫助飛行員快速、清楚地辨識敵機外貌，甚至是武器掛載，有效提升目標辨識的能力，平日民眾在電視與報章雜誌所看到共機的影片、照片，就是藉由狙擊手莢艙所拍攝獲得。