清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

台中市清泉崗空軍基地一名41歲胡姓地勤女士官長，上午執勤時遭經國號戰機進氣口吸入喪命，母親下午在姊姊家人陪同下前往醫院看視遺體，不滿地向三聯隊長官再三詢問為何會發生此事，空軍強調除對此事故深表哀痛與不捨，後續除配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，並全力協助家屬處理善後事宜。

胡母中午來到童綜合醫院，但才一下車、走入急診區就哭到全身癱軟，最後傷過度只能坐著輪椅離開，清水區長蔡慶生表示，代表前往探視慰問才知女士官長家人住在烏日，服役住在空軍慈恩第20村，因而戶口是清水居民，代表市長盧秀燕前來向家屬致意，並未對市府提出任何要求，但希望空軍方要對事故原因給一個交代。

童綜合醫院表示，雖當場已無生命跡象，11點33分到院後，仍緊急送急救，但只過了5分鐘，11點38分因傷勢太重而宣告不治。