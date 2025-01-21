清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代
台中市清泉崗空軍基地一名41歲胡姓地勤女士官長，上午執勤時遭經國號戰機進氣口吸入喪命，母親下午在姊姊家人陪同下前往醫院看視遺體，不滿地向三聯隊長官再三詢問為何會發生此事，空軍強調除對此事故深表哀痛與不捨，後續除配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，並全力協助家屬處理善後事宜。
胡母中午來到童綜合醫院，但才一下車、走入急診區就哭到全身癱軟，最後傷過度只能坐著輪椅離開，清水區長蔡慶生表示，代表前往探視慰問才知女士官長家人住在烏日，服役住在空軍慈恩第20村，因而戶口是清水居民，代表市長盧秀燕前來向家屬致意，並未對市府提出任何要求，但希望空軍方要對事故原因給一個交代。
童綜合醫院表示，雖當場已無生命跡象，11點33分到院後，仍緊急送急救，但只過了5分鐘，11點38分因傷勢太重而宣告不治。
據知，胡姓士官長為空軍航空技術學院96年班畢業，先在三聯隊服役一段時間，近期才被分發到同聯隊的機務單位服務，並晉升為士官長，昨天在戰機降落後關車前檢查時，因被戰機吸氣口吸入，造成頭顱遭削去大半，慘遭橫禍，軍方對整個事故發生原因，當場對胡母承諾表示會調查清楚；另將通盤檢討、精進工作流程，以防類似情況再生。
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