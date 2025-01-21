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獨／女士官長遭戰機發動機吸入亡 初步調查原因曝光

女士官長遭經國號吸入亡 檢察官將赴清泉岡蒐證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
清泉崗基地上午於機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓士官長因不明原因遭發動機吸入，宣告不治。本報系資料照片
清泉崗基地上午於機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓士官長因不明原因遭發動機吸入，宣告不治。本報系資料照片

空軍清泉岡基地上午發生重大死亡意外，胡姓女士官長在機庫堡執行飛機關車前檢查時，遭經國號戰機發動機進氣口吸入死亡；台中地檢署已指派專責檢察官，最快今下午就會赴清泉岡勘驗，將盡速還原意外經過，釐清有無涉及刑事犯罪。

台中地檢署今指派檢察官黃彥凱偵辦，預計最快今下午就會赴清泉岡基地履勘，全案目前由憲兵隊初步調查，就現場軍方人員關係、死者家屬做初步詢問筆錄，後續將正式向檢方請相驗。

由於本案是空軍重大意外，中檢軍法組上午已經和軍方單位聯繫，檢察官為求謹慎將盡速到意外現場蒐證，就死亡事故釐清原因，同時也向空軍確認戰機起、降前人員管制流程，比對標準作業規定等。

檢察官下午赴清泉岡基地，將力求還原意外事實經過，也將詳查女士官遭戰機進氣口吸入死亡，與相關作業規定是否有疏漏，釐清因果關係，才能判定是否朝刑事過失致死罪嫌偵辦、究責。

檢察官 死亡 空軍

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