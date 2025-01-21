快訊

庫克也不用「巧控滑鼠」…MacBook滑鼠推薦是什麼？網齊推3款可取代

拿不到綠卡了！川普簽署行政命令 旅美生小孩「這天起」將不再獲公民權

獨／女士官長遭戰機發動機吸入亡 初步調查原因曝光

女士官長被戰機發動機吸入亡 知情者：身材小有可能

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
空軍清泉崗基地今天發生驚人意外，女士官長被戰機進氣口吸入死亡。記者游振昇／攝影
空軍清泉崗基地今天發生驚人意外，女士官長被戰機進氣口吸入死亡。記者游振昇／攝影

空軍清泉崗基地一名女士官長今天執行飛機關車前檢查時，不明原因被戰機發動機吸入死亡，驚悚情節引起網友說誇張，質疑戰機進氣口為何可吸入一個人，知情人士說，身材較小的人可以爬進去維修，當然也可能將人吸進。

據了解，41歲胡姓女士官長是台中清水人，她和母親同住，有哥哥和姊姊，她是家中排行最小，市府已派人到醫院慰問家屬。

許多曾服役空軍的人在網路討論此意外都說很誇張，有人質疑進氣道空間可吸入一個人嗎？知情人士回應可以，身材較小可爬進維修；許多人說，這是重大疏失，軍方檢討會要開不完，也有人說，想不到重蹈30多前憾事，過年前發生此事，令人難過。

一名曾任空軍的網友說，意外原因可能是女士官長引導戰機進機堡時發生，輪檔在角落，也有可能工作太累，她誤入危險區。

空軍司令部今天表示，清泉崗基地上午於機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓士官長因不明原因遭發動機吸入，經單位緊急送醫搶救後，仍宣告不治；空軍司令部表示，對肇生此案深表哀痛與不捨，後續除配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，並全力協助家屬處理善後事宜；另將通盤檢討、精進工作流程，以防類案再生。

士官長 戰機 空軍

延伸閱讀

獨／女士官長遭戰機發動機吸入亡 初步調查原因曝光

胡姓士官長遭清泉崗戰機吸入殉職 院方：到院時已無呼吸心跳

吸入經國號發動機悲劇 當事人剛晉升士官長

空軍清泉崗士官長遭戰機吸入發動機 搶救後仍宣告不治

相關新聞

吸入經國號發動機悲劇 當事人剛晉升士官長

空軍清泉崗基地今天上午發生一名胡姓士官長，在機庫堡執行飛機關車前檢查時，因不明原因遭發動機由進氣口吸入，經緊急送醫搶救仍...

女士官長遭經國號吸入亡 檢察官將赴清泉岡蒐證

空軍清泉岡基地上午發生重大死亡意外，胡姓女士官長在機庫堡執行飛機關車前檢查時，遭經國號戰機發動機進氣口吸入死亡；台中地檢...

女士官長被戰機發動機吸入亡 知情者：身材小有可能

空軍清泉崗基地一名女士官長今天執行飛機關車前檢查時，不明原因被戰機發動機吸入死亡，驚悚情節引起網友說誇張，質疑戰機進氣口...

獨／女士官長遭戰機發動機吸入亡 初步調查原因曝光

空軍清泉崗基地一名女士官長今天執行飛機關車前檢查時，不明原因被戰機發動機吸入死亡，據指出，初步調查發現，戰機當時已落地要...

藍白聯手凍結潛艦、業務費 國防部：要官兵情何以堪？

立法院預計今天下午三讀通過總預算案，國防部業務費、潛艦經費都遭凍結，國防部副部長柏鴻輝直呼「影響甚鉅」，是歷年來最嚴重一...

胡姓士官長遭清泉崗戰機吸入殉職 院方：到院時已無呼吸心跳

清泉崗基地上午於機庫堡執行飛機關車前檢查時，空軍司令部表示，胡姓女士官長因不明原因遭發動機吸入，經緊急送往梧棲童綜合醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。