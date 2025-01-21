女士官長被戰機發動機吸入亡 知情者：身材小有可能
空軍清泉崗基地一名女士官長今天執行飛機關車前檢查時，不明原因被戰機發動機吸入死亡，驚悚情節引起網友說誇張，質疑戰機進氣口為何可吸入一個人，知情人士說，身材較小的人可以爬進去維修，當然也可能將人吸進。
據了解，41歲胡姓女士官長是台中清水人，她和母親同住，有哥哥和姊姊，她是家中排行最小，市府已派人到醫院慰問家屬。
許多曾服役空軍的人在網路討論此意外都說很誇張，有人質疑進氣道空間可吸入一個人嗎？知情人士回應可以，身材較小可爬進維修；許多人說，這是重大疏失，軍方檢討會要開不完，也有人說，想不到重蹈30多前憾事，過年前發生此事，令人難過。
一名曾任空軍的網友說，意外原因可能是女士官長引導戰機進機堡時發生，輪檔在角落，也有可能工作太累，她誤入危險區。
空軍司令部今天表示，清泉崗基地上午於機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓士官長因不明原因遭發動機吸入，經單位緊急送醫搶救後，仍宣告不治；空軍司令部表示，對肇生此案深表哀痛與不捨，後續除配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，並全力協助家屬處理善後事宜；另將通盤檢討、精進工作流程，以防類案再生。
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