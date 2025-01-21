藍白聯手凍結潛艦、業務費 國防部：要官兵情何以堪？

立法院預計今天下午三讀通過總預算案，國防部業務費、潛艦經費都遭凍結，國防部副部長柏鴻輝直呼「影響甚鉅」，是歷年來最嚴重一次，國軍24小時為國服務，立院卻不給充分國防預算支持，要如何捍衛國家安全，每天面對高強度威脅的官兵又該情何以堪？

行政院長卓榮泰上午偕部會首長再度呼籲國會在三讀前理性審查。柏鴻輝說明，此次潛艦國造經費被凍結高達50%，要到立法院會報告才始得動支，衝擊後續履約督導、技術合作等作為，對捍衛國家決心造成極大隱憂，為潛艦付出多年努力的同仁都非常氣餒。

柏鴻輝續指，俄烏戰爭後全球發展無人機產業，中科院於嘉義民雄園區建立國防產業聚落，上一任印太指揮部指揮官曾說，台海一旦發生危機將成無人機煉獄，中共購買無人機經費現已增加到上百萬，我國遠遠落後，立法院卻將園區經費凍結50%，將捍衛國防產業決心打回原形，是國家重大損失，也喪失與國際交流意願。

柏鴻輝提到，國防部業務費凍結30％看似不高，卻是支應零附件籌補、油料等基本戰力要素，面對中國大陸於灰色地帶衝突，此刻就有6艘船艦在台海周邊，若未給充分國防預算支撐，國軍如何捍衛國家安全，讓每天面對高強度威脅的官兵情何以堪？

針對立法院要求國防部建立新興戰力，柏鴻輝指出，今年度預算編列都是為新興戰力做準備，例如F-16 block 70戰機、岸置魚叉反艦飛彈、link-16新型終端機，相關國外新興裝備接裝訓練、國內教育訓練的差旅費，卻被通刪15％至20%，還不能流用，造成極大國防隱憂，若影響新興兵力和戰力，中國大陸最高興。

此外，柏鴻輝指出，立法院口口聲聲說國軍召募困難要加強文宣，卻統刪國防費文宣費60%，要如何加強？當前中國透過認知作戰、假訊息洗腦民眾、干擾軍心士氣，文宣費一旦被刪，政戰局拿什麼經費對抗中國？這些都是國安隱憂，若不重視，今年國防將開倒車，將被國際認為沒有捍衛國家安全的決心。

柏鴻輝強調，國軍24小時為國家付出，卻未獲得立法院充分預算支撐，國軍及其家眷心情做何感想，懇請立法院給予國防支持。