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黑鷹直升機能否起降巡防艦甲板 海巡、空勤看法分歧

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為海巡新竹艦直升機甲板，右側可見有指揮直升機起降的指揮塔，海巡艦隊與空勤總隊針對空勤直升機起降有合作，但空勤總隊聲稱陸基型黑鷹直升機不適合在此起降。圖／本報資料照
圖為海巡新竹艦直升機甲板，右側可見有指揮直升機起降的指揮塔，海巡艦隊與空勤總隊針對空勤直升機起降有合作，但空勤總隊聲稱陸基型黑鷹直升機不適合在此起降。圖／本報資料照

海巡署3000-4000噸級救難巡防艦配備直升機降落甲板，立法院朝野多年來要求必須起降空勤總隊配備的UH-60M黑鷹直升機，協同海上救助勤務，海巡署明（2025）年也編列黑鷹直升機落艦等各項教育訓練及講習經費。但空勤總隊卻已向立法院聲稱，自陸軍接裝的黑鷹直升機，「為陸基型直升機，本身設計不適宜於甲板落艦」，拒絕執行這項勤務。兩單位出現觀念落差。

立法院內政委員會審查海巡署2025年度預算案時，民進黨立委張宏陸提案指出，海巡署在預算中「海巡業務」編列150億7288萬5000元，內容編列黑鷹直升機落艦等各項教育訓練及講習經費。但直升機所屬的內政部空勤總隊已於送交立法院的預算解凍報告中說明，指UH-60M黑鷹直升機為陸基型飛機，不具備特殊適海設計，反對繼續進行黑鷹落艦計畫。

民眾黨籍立委麥玉珍也提案指出，這筆黑鷹直升機落艦講習費用達33萬3000元。但空勤總隊卻稱黑鷹直升機為陸基型直升機，本身設計不適宜於甲板落艦。黑鷹直升機有海基型與陸基型之分，海基型為密封式座艙與隔艙，為維護高價精密航空電子裝備正常運作及妥善率，因此採冷氣空調方式降溫以杜絕海水鹽蝕，且每組起落架皆特別設計可抗降落衝擊，機腹下方有勾接設計可於落艦後勾住飛機，以防落海。但UH-60M黑鷹直升機並無相關設計，空勤總隊已明確排除在海巡4000噸級巡防艦落艦的可能性。

朝野立委要求海巡署針對這項預算的使用目的、效益及相關安全規劃，向立法院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。

空勤總隊的黑鷹直升機接裝自陸軍購案，都屬陸基型，外界也曾要求軍方研議讓空軍救護隊或航騎旅的黑鷹直升機降落於玉山艦等大型船塢登陸艦飛行甲板上，但都不得其法。海巡署則曾實際演練過讓空勤總隊較小型AS-365海豚直升機在巡防艦飛行甲板起降，艦上也備妥在海軍完訓的起降指揮手。

海巡署 空勤總隊 黑鷹直升機

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