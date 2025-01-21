吸入經國號發動機悲劇 當事人剛晉升士官長

空軍清泉崗基地今天上午發生一名胡姓士官長，在機庫堡執行飛機關車前檢查時，因不明原因遭發動機由進氣口吸入，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

清泉崗基地空軍第三聯隊操作F-CK-1經國號戰機，過去在1990年代初期經國號剛接收換裝期間的先導量產機，也曾發生過地勤人員不慎遭發動機吸入殉職的案例，這是第二次肇生類似案件。

據指出，今天發生事故的是編號1504的單座經國號戰機。這架戰機原本是漢翔公司為「翔昇計畫」性能提升案所製造的單座原型機，原編號10005，翔昇計畫結束後，空軍將原型機修改為量產機規格，於2016年撥交清泉崗基地服勤，今年1月初曾參與軍方春節加強戰備操演。

據軍事粉專披露，當事人隸屬第七作戰隊，為空軍航技學院96年班畢業、剛晉升士官長，事發時單座1504機落地滑回機庫堡後已停妥，當事人檢查完成放置輪檔時，遭到右側發動機吸入。

據退役空軍人士解讀，戰機關車前檢查主要為地勤人員裝置各種安全銷後，即可通知飛行員收油門、關斷發動機，事發時當事人為何未注意地面警告線而進入危險區域以及當時發動機運轉狀態等事故原因，還需待詳細調查釐清。