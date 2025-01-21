國際盼台灣展現決心 賴總統喊話：朝野應支持國防預算

立法院今繼續處理總預算案，賴清德總統今天表示，希望朝野能持續合作，支持國防預算、支持全體國軍。特別是國際新的情勢，在國際社會希望看到台灣展現決心的時候，對國防力量的支持，更是應該不分朝野。

農曆春節將至，賴總統今早赴台東勗勉陸軍台東地區指揮部以及空軍第七聯隊。賴總統中午與第七聯隊官兵餐敘時表示，他除了來了解大家平時的戰訓本務，更重要的是，要代表全體國人，感謝大家堅守崗位，守護國家安全。

賴總統說，剛剛他也前往陸軍台東地區指揮部，以及海軍的富岡雷達站，了解陸軍的戰備操演情況、以及雷達站同仁對海情的掌握。透過現地的觀察，他和各位都一樣，對三軍官士兵充滿信心，無論是陸海空軍，都有一群人，無時無刻，勤奮、盡責的在守護家園。

2023年底，第七聯隊改編為第七戰術戰鬥機聯隊。賴總統說，就是為了接裝最新型的F-16V戰鬥機。第四十四和第四十五作戰隊陸續成立，明年也會再成立第四十六作戰隊，第七聯隊將成為戍守東南空域的堅實戰力。

他表示，在轉型接裝的過程中，除了辛勤的飛官同仁，地勤同仁的後勤支援也功不可沒，大家一起努力，才能共同度過這段艱辛的準備期，讓東部地區的領空，可以有更好的保障。

賴總統表示，中共從未放棄對台灣的野心，近年更是強化灰色地帶侵擾，形成巨大挑戰。當前威權國家的合流，更是對國際秩序造成重大影響。

賴總統說，台灣會致力維護區域的和平穩定，做世界民主、和平與繁榮的守護者，而各位正是守護和平、捍衛自由民主的重要角色，也是國家堅若磐石的戰力與希望。

他強調，「我們不能把和平寄託在他人的善意上，面對瞬息萬變的威脅與挑戰，我們深信，唯有仰賴自身實力的和平，才是真和平」。

賴總統說，因此，政府會持續投注資源照顧國軍，也會採購與研發並行，強化國軍的戰備，做國軍最大的後盾。他也希望，朝野能持續合作，支持國防預算、支持全體國軍。特別是國際新的情勢，在國際社會希望看到台灣展現決心的時候，對國防力量的支持，更是應該不分朝野。

賴總統也向官兵拜早年，他說，要再次感謝全體國軍弟兄姊妹，在年節時期不間斷地守護國家，讓國人可以安心過年。台東地區無論陸海空的單位，台東人比例都蠻高的，但在地的弟兄姊妹，連假中也必須輪值。「我要下達一個命令，有輪值的弟兄姊妹，務必要在休息時候，打個電話恭候家人朋友，特別是爸爸媽媽，跟他們拜年」。