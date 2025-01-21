9共機6共艦出海繞台 國軍機艦嚴密監控應處

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現9架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（20）日清晨到今（21）日清晨6時為止，共計偵獲共機9架次、共艦6艘持續在台海周邊活動，其中5架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時到晚間7時30分為止，發現中共戰鬥機及無人機6架次在台海中線沿線活動，其中2架次曾在跨越中線，深入我西南空域活動逼近至鵝鑾鼻西南方。

另外，從昨天下午4時05分至晚間9時10分，也曾發現中共轟炸機及輔戰機共3架次進入我西南空域，在西南及南部空域徘徊。