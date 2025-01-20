中共10機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

心智控制聽起來像科幻小說，其實就是美國中央情報局（CIA）在冷戰時期情報戰的年代批准的「MK-Ultra」計畫。CIA的心智控制計畫考驗實驗倫理，卻也是好萊塢靈感來源，相關作品包括「超異能部隊」、「神鬼認證」系列及「怪奇物語」。 儘管CIA堅稱實驗1963年停止，也討論了心智控制受害者賠償計畫。但，CIA說的停止，你相信嗎？

2025-01-20 07:30