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中共10機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

中央社／ 台北20日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機4架次，其中3架次逾越台灣海峽中線進入西南及東部空域，並偵獲共艦6艘，總計中共10機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部也同步公布2枚中共空飄氣球活動，首先昨天上午8時35分於基隆西南方91浬、高度1萬8000呎偵獲1枚空飄氣球，之後於上午9時3分消失；隨後昨天上午9時17分於基隆西南方119浬、高度1萬8000呎偵獲1枚空飄氣球，之後於上午9時55分消失。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天下午2時55分至下午4時55分，在台灣海峽空域偵獲中共2架次主戰機，其中1架逾越台灣海峽中線。

國軍於昨天下午3時5分至下午4時40分於台灣西南空域偵獲中共1架直升機，另於昨天上午9時40分至上午11時40分在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台灣海峽 國防部

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中共30機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

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