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稱幫國防部訓練國軍..館長氣炸 游淑慧致歉曝評論重點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
館長陳之漢。圖／報系資料照
館長陳之漢。圖／報系資料照

館長陳之漢日前開直播，指北市議員游淑慧在政論節目上稱「國防部請館長訓練國軍」，要求游道歉。游淑慧今在臉書致歉，但澄清她評論重點不在於館長有沒有和國軍合作，而在於國防部為什麼只做逢迎今上的事。

上周政論節目討論「國軍居然荒謬在連隊『莒光園地』軍事教育課程前，播放八炯統戰影片」一事，游淑慧當時有感而發提到，民進黨執政下的國軍將領，荒腔走板、毫無軍人的武德，只懂的逢迎取悅。除跟陳水扁講「你是我的巧克力」、跟蔡英文「比啾咪」，要求做這些非軍人需要做的事。還和總統喜歡的網紅們合作業務，除了八炯，她也舉例了過去館長支持蔡總統時、2019的一段新聞「館長訓練國軍！國防部證實將派40種子教官受訓」。

當時新聞報導指出「海軍陸戰隊出身的「館長」，10月在直播中透露，應立委王定宇邀約和軍中將領開會，討論在軍中設置健身房，規劃國軍綜合格鬥、重量訓練………。」

游淑慧今早在臉書表示，她因為人在國外，現在才看到館長生氣要她道歉之事。她先講結論，2019年館長和國防部合作之事，當時新聞報導只有開頭，沒有後續；館長批評她不知道後續沒有繼續，這點她誠懇跟館長致歉。

游淑慧說，近日館長反駁她，這事後來沒有繼續，館長的原話是，「事實是我自己花2000萬，我要去弄一個運動中心，專門去要訓練國軍，談到一半就沒了，我自己出錢，所以什麼40個人，什麼來這邊幹嘛..，沒有，都沒發生，因為就沒了嘛」。游說，她並不知道雙方合作方式和後續中斷，「我跟館長致歉，我很抱歉」。

但這件事的重點，游淑慧說，重點並不是館長有沒有幫國軍訓練種子教官。她認為國軍是國家的，館長若願意用自己的資源幫國家訓練人才，那是為國家作事，並非壞事。她的重點在於：國防部選擇跟誰合作，並不是看專業，而是今上喜好和政治顏色，顏色不對，館長即便有專業、有資源想幫國家做點事，國防部也不會甩；顏色正確的時候，國防部管你是八炯、還是八+九，居然能把這種莫名其妙的影片拿來放給國軍洗腦，「這才是悲哀」。

游淑慧提到，她只見過館長一次，與館長不熟，也知道館長這半年來，因為京華城案和柯文哲的事對她很不諒解，多所批評和指教。不過她印象中的館長是性情中人、嫉惡如仇、講義氣。但她必須跟館長報告和說明「我沒有做錯事，做錯事的不是我」。游也對館長說，「我無法接受您說的，好像調查京華城案和柯市長，就是去加入民進黨」。

台北市議員游淑慧。圖／報系資料照片
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照片

國軍 國防部 館長

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