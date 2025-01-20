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1年期義務役陸續退伍 36%役男分到主戰部隊

聯合報／ 記者程嘉文李人岳／台北報導
國防部去年恢復徵召一年期義務役士兵，首梯役男近期退伍。圖為入伍生進行手榴彈投擲訓練。本報資料照片
國防部去年恢復徵召一年期義務役士兵，首梯役男近期退伍。圖為入伍生進行手榴彈投擲訓練。本報資料照片

去年一月國防部恢復徵召一年期義務役士兵，首梯新兵春節前已退伍。在一年徵兵制上路前，國防部副部長柏鴻輝當初在行政院記者會宣稱，義務役將有機會操作刺針飛彈、標槍飛彈、無人機、紅隼火箭彈等先進裝備，實則只有紅隼火箭彈兌現。

過去一年共有六千九百多位民國九十四年次的役男入伍服一年兵役，本報調查，約一半的役男分發至步兵旅，其他則用於填補嚴重缺員的第一線主戰單位。義務役復徵第一年原定徵集九一二七名役男，一年以來實際徵集人數為六九五六人，包括陸軍十二梯次、六一三○人，海軍含陸戰隊十四梯次、八百人，空軍兩梯次、廿六人，其中部分經過鑑測合格，晉升為義務役下士。

第一批復徵的陸軍二二二六梯次，在去年一月廿五日報到入伍，共六五五人，除了部分申請轉服志願役、辦理因病停役及提前退伍外，今年一月服役期滿退伍人數約五二三員，扣除在學軍訓時數，已於本月十八日起陸續退伍。

依國防部原始規畫，義務役士兵用於守備部隊，也可「自願」參加專長遴選，分發至主戰部隊。然而，事實上分發何處，官方向來不願多提。

1年期義務役分發狀況 製表／政治中心
1年期義務役分發狀況 製表／政治中心

經過一年實際運作，軍方統計，分發至守備部隊的義務役男占百分之四十九點七，主戰部隊（裝甲旅、機步旅、地區指揮部、砲兵指揮部）百分之卅六點四，另有百分之十三點九分發到憲兵。

國防部稱，一年期義務役男轉服志願役比率，高於先前役期四個月的軍事訓練役男，兩者分別為百分之十六與九點六。為配合恢復徵兵與強化後備教召，國防部將陸軍新訓步兵旅總數擴編至十一個。

國防部強調義務役男分發守備部隊的四十四周役期，包括「駐地訓練」十八周、「專精訓練」七周、「基地訓練」十三周、「聯合演訓」六周。但為配合義務役「人人下基地」，導致演訓場地塞車，國防部將主戰部隊下基地周期，由一年改一年半。

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