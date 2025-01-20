管理嘆手中無劍 盼教召補救教學

軍方幹部指出，如今多數役男都有大專學歷，但目前一年制入伍者限於高中以下，因此素質上有一定落差，造成管理方面問題。

去年十一月，軍方特意邀請媒體南下，公開義務役下基地實射紅隼火箭。紅隼係由現役美式Ｍ72六六火箭彈改良而來，本就是步兵建制武器，其他裝備似乎只聞樓梯響。

國防部回應稱，部分役男已於駐地訓練期間，運用簡易型、訓練用無人機，建立基礎操作技能；或依職務實需，教授刺針飛彈裝備諸元、性能、接戰程序及操作要領。

由於去年入伍的一年期義務役男，均屬未就讀大專院校，不少軍方幹部認為，這些役男不如大專兵那麼強調權利意識，而且多半有社會經驗，相對比較「江湖」，必須要用不一樣的方式去領導。

基層幹部也反映，在軍法移交司法機關後，部隊管理「手上無劍」的窘境，在復徵義務役後更加嚴重，除了曾登上社會版面的喪屍菸彈藥頭案外，營內打架鬥毆、辱罵幹部、有恃無恐的案件層出不窮。新制悔過（禁閉）也「比在連隊還涼」。有幹部形容，新式教召比過去精實很多，成了某程度「補救教學」。