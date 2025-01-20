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觀察站／當年募兵太樂觀 而今徵兵準備不足

聯合報／ 本報記者程嘉文

近年朝野政黨對抗宛如敵我矛盾，然而馬政府宣布停止徵兵、國軍轉型志願化，向來「逢馬必反」的綠營立委卻一致贊同。十一年後，蔡政府恢復一年制徵兵，藍營雖然一片挖苦，卻也沒人敢真正打包票，如果自己當家，只要募兵就夠。

國家安全是理想與現實間的權衡，藍綠雙方的思維，於此都有明顯瑕疵：馬政府上任之初，兩岸關係大為開展，國安團隊對維持國防所需成本，顯然嚴重樂觀，認為飽遭年輕人抱怨的兵役，可以順勢解除。事實證明，志願從軍的人力，根本不足以撐起國軍規模，即使馬執政後期到蔡政府，持續增加待遇，部隊人力缺口仍大到遮不住。

蔡賴時代國防預算明顯上升，短短十年，軍事花費金額已經加倍；甚至願冒得罪家長與年輕人的風險，宣布恢復徵兵。綠色執政確實展現出比馬政府更堅定的建軍備戰企圖心，但過度把硬碰硬當成唯一解方，更放不下「仇中紅利」催動選票的價值，結果是軍事實力增強，但其漲幅卻追不上危機的膨脹速度。

因應局勢險峻，國軍持續建立新興兵力，回復徵兵變成必要之惡，卻非解決問題的充分條件；兩三年後，隨著大批義務役男進入部隊，不難預期士兵階級的缺員可望解決，但中士與中尉以上的常備幹部，其缺口只會因部隊編制擴大而更加惡化。

七十年前政府開始徵兵時，決定役男就讀大專院校可以緩徵，如今這項老政策，意外成了國防部的救命符：從義務役去年入伍人數，比國防部估計少了兩成五；乃至外界詢問未來三軍員額規模，國防部卻諱莫如深不敢透露；種種跡象顯示，政府對兵制轉型，根本與「準備好」相去甚遠。所幸多數役男可以緩徵，讓高峰期延緩三到四年。如果去年就有數萬役男湧入部隊，必然是災難性結果。

對於這段寶貴緩衝時間，國防部乃至府院，必須認真面對問題，不可諱疾忌醫，更切忌把認知戰目標放在國內，認為發動輿論聲量，打擊質疑論調的正當性，就是一切問題的解方。

國防部 役男

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