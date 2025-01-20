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役男：當兵當人生回憶 感覺兵源緊繃

聯合報／ 記者石秀華李成蔭／連線報導

國防部去年恢復一年期義務役男役，外界憂是否因兩岸緊張影響訓練內容，有首梯一年役期役男說，訓練和外傳差不多，但一入伍就開始招募志願役，感覺兵源似乎緊繃。對於當兵是否浪費一年生命，則看法不一。

廿一歲在陸軍當砲兵的「小明」，新兵訓練後分發花蓮營區，下月將退伍。因是砲兵，有接受迫擊砲射擊使用訓練。此外也參與漢光演習及從花蓮到新竹營區下基地的精實訓練。

兩岸情勢緊張，中共聯合利劍演習期間軍中有無升高戰備？當砲兵的小明表示，對兩岸情勢緊張沒什麼感覺，只是覺得參與漢光演習比較累，身心較疲憊。家人是否擔心他可能上戰場？小明說，家人沒多問，似乎認為「當兵就是這樣」。

談到軍中管教，小明說，長官將他們這群義務役役男視同志願役，沒多大差別，唯一差別就是義務役沒有外膳宿。軍中居住環境還算舒適。至於手機，除非輪班站衛哨以及操練外，可隨身帶身上，家人也可隨時聯絡，平常可用手機上網。

入伍滿一年將退伍，小明說，軍中有宣導義務役男轉服志願役，招募員甚至在新訓結束前就安排招募嘉年華。「有同梯被長官說服轉志願役，但我對繼續當兵沒興趣。」

九十四年次、北部服役的林姓役男說，自己是憲兵，感覺較沒那麼嚴厲，每晚可用手機半小時。他說一進軍中就收到新訓召募訊息，分享福利待遇，問大家要不要「簽下去」。

是否覺當兵一年浪費生命？小明直言，「一開始的確有」，但新訓月領一萬多薪水，分發營區後每月實拿約兩萬一千元，生活也比較規律，浪費生命的想法逐漸淡去，「這些都算是自己人生的回憶」。

林姓役男說，目前軍中氛圍還好，沒感到因局勢緊張而特別緊張，希望藉由這段期間好好鍛鍊自己體能。

役男 志願役 漢光演習

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