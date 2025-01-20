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專家：義務役挑戰在後年

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
專家認為，義務役面臨訓練裝備問題，二○二七才是挑戰的高峰。圖為首梯一年制海軍陸戰隊新兵入伍，軍方緝毒犬進行違禁品安檢。本報資料照片
專家認為，義務役面臨訓練裝備問題，二○二七才是挑戰的高峰。圖為首梯一年制海軍陸戰隊新兵入伍，軍方緝毒犬進行違禁品安檢。本報資料照片

我國復徵一年期義務役屆滿一年，中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，義務役男志願分發主戰部隊的比率高，恐怕凸顯第一線部隊人力不足的情況嚴重。他提醒，現在雖暴露出各方面問題，但仍屬復徵義務役的緩衝期，隨著緩徵的大專役男在二○二七年開始入伍，人數將達三萬人，屆時軍方面臨訓場、裝備等問題，恐怕才是挑戰的高峰。

揭仲指出，軍方對義務役男逐步到位後的守備旅，甚至整體兵力編裝的期程目標，應有其規畫，但不知為何始終未具體說明。

他分析，一年期義務兵分發原先規畫守備部隊的比率還不到一半，分發到裝甲旅、機步旅等主戰單位的比率反而高達百分之三六點四；顯示在近年主戰部隊「編現比」嚴重不足的情況下，國防部早已顧不上原先「志願役與義務役不混編在同基層單位」原則。

揭仲擔憂，主戰單位義務役人員比率還會增加，不僅可能因差假與勤務分配等問題引發志願役與義務役的關係緊張，恐怕也會衝擊主戰單位的訓練安排與效果。

至於外界關切的訓練場地與訓練能量是否足夠？揭仲認為，二○二七年下半年起將有大批因讀大學而緩徵的役男要入營服役、總人數可能接近三萬人，屆時國軍的訓練基地能否容納為數眾多的義務役步兵營執行「基地訓練」？是否還有辦法從主戰部隊抽調幹部以編成更多的步兵營？有無辦法在這些步兵營下基地前，解決所需的幹部、通信器材與車輛等？勢必會成為國防部頭痛的問題。

揭仲也提醒，國防部為騰出訓練基地的時間，讓義務役步兵營也能接受「基地訓練」，已調整了基地訓練方式，將「期末鑑測」改在戰時戰術位置附近實施。這種方式美其名讓部隊熟悉戰時位置，但因為這些戰術位置在承平時期不可能進行實彈射擊，也不可能有足夠的空間讓部隊能依戰術狀況實施營戰鬥教練，勢必導致「基地訓練」的效果大打折扣。

曾歷練空軍地面基層連隊的前新聞官王鳴中則指出，現役基層連隊幹部恐怕都沒歷經過義務兵的年代，面對背景多元的義務役士兵，管理技巧恐怕較缺乏經驗，在二○二七年義務役男全面入伍之前，包括部隊管理及訓練場地、器材及武器裝備如何籌補到位，測考科目、訓練方式是否該調整精進，都還值得觀察。

國防部 役男 志願役 揭仲 義務役

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