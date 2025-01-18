感恩榮民爺爺對國家貢獻 志工號召企業關懷圍爐

高雄左營高中對面的新祥和山莊目前還住著海軍退役老榮民，近年來山莊內的榮眷與榮民從百餘人到僅剩十多人，最年輕都有90多歲，因不捨老榮民感嘆「社會把我們遺忘!」，退役中將潘進隆特地號召企業志工前往陪伴長輩們提前圍爐過年，並幫大家慶生，場面熱烈，讓加起來逾千歲的老榮民們樂開懷。

曾任副參謀總長、總統府侍衛長等重要軍職的退役中將潘進隆感慨老榮民逐漸凋零，已經連續十多年舉辦關懷老榮民的關懷活動，特地號召南部企業界友人與陸戰隊指揮部等單位，選在海軍四海一家舉辦圍爐餐會，讓志工陪伴長者一起話家常，關心他們的現況，並致贈過年紅包與睡袋，水果禮盒等伴手禮品，現場氣氛倍感溫馨，特別的是，現場還留有一桌同樣擺滿豐盛菜餚的空桌，紀念已經過世無法前來參加的榮民爺爺，表達社會沒有忘記他們對國家的貢獻。