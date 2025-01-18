感恩榮民爺爺對國家貢獻 志工號召企業關懷圍爐
高雄左營高中對面的新祥和山莊目前還住著海軍退役老榮民，近年來山莊內的榮眷與榮民從百餘人到僅剩十多人，最年輕都有90多歲，因不捨老榮民感嘆「社會把我們遺忘!」，退役中將潘進隆特地號召企業志工前往陪伴長輩們提前圍爐過年，並幫大家慶生，場面熱烈，讓加起來逾千歲的老榮民們樂開懷。
曾任副參謀總長、總統府侍衛長等重要軍職的退役中將潘進隆感慨老榮民逐漸凋零，已經連續十多年舉辦關懷老榮民的關懷活動，特地號召南部企業界友人與陸戰隊指揮部等單位，選在海軍四海一家舉辦圍爐餐會，讓志工陪伴長者一起話家常，關心他們的現況，並致贈過年紅包與睡袋，水果禮盒等伴手禮品，現場氣氛倍感溫馨，特別的是，現場還留有一桌同樣擺滿豐盛菜餚的空桌，紀念已經過世無法前來參加的榮民爺爺，表達社會沒有忘記他們對國家的貢獻。
面對共軍武力威脅不斷，這群長者早在半世紀前先貢獻出他們的青春生命，阻擋共軍多次來犯，台灣才能擁有繁榮發展的民主社會。潘進隆表示目前山莊內最年輕的榮民爺爺已經90多歲，過去來參加活動的還能有4、50位，今年已經剩10幾位長者來參加，看到榮民伯伯們就如同看到自家長輩一般，他們為了國家付出了一生的青春歲月，我們應該盡最大的力量去照料他們的晚年生活，讓他們得到最好的關懷與照顧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言