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感恩榮民爺爺對國家貢獻 志工號召企業關懷圍爐

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，提前為左營新祥和山莊的海軍退役老榮民慶生圍爐，感恩他們對國家的貢獻。記者劉學聖／攝影
高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，提前為左營新祥和山莊的海軍退役老榮民慶生圍爐，感恩他們對國家的貢獻。記者劉學聖／攝影

高雄左營高中對面的新祥和山莊目前還住著海軍退役老榮民，近年來山莊內的榮眷與榮民從百餘人到僅剩十多人，最年輕都有90多歲，因不捨老榮民感嘆「社會把我們遺忘!」，退役中將潘進隆特地號召企業志工前往陪伴長輩們提前圍爐過年，並幫大家慶生，場面熱烈，讓加起來逾千歲的老榮民們樂開懷。

曾任副參謀總長、總統府侍衛長等重要軍職的退役中將潘進隆感慨老榮民逐漸凋零，已經連續十多年舉辦關懷老榮民的關懷活動，特地號召南部企業界友人與陸戰隊指揮部等單位，選在海軍四海一家舉辦圍爐餐會，讓志工陪伴長者一起話家常，關心他們的現況，並致贈過年紅包與睡袋，水果禮盒等伴手禮品，現場氣氛倍感溫馨，特別的是，現場還留有一桌同樣擺滿豐盛菜餚的空桌，紀念已經過世無法前來參加的榮民爺爺，表達社會沒有忘記他們對國家的貢獻。

面對共軍武力威脅不斷，這群長者早在半世紀前先貢獻出他們的青春生命，阻擋共軍多次來犯，台灣才能擁有繁榮發展的民主社會。潘進隆表示目前山莊內最年輕的榮民爺爺已經90多歲，過去來參加活動的還能有4、50位，今年已經剩10幾位長者來參加，看到榮民伯伯們就如同看到自家長輩一般，他們為了國家付出了一生的青春歲月，我們應該盡最大的力量去照料他們的晚年生活，讓他們得到最好的關懷與照顧。

高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，提前為左營新祥和山莊的海軍退役老榮民慶生圍爐，感恩他們對國家的貢獻。記者劉學聖／攝影
高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，提前為左營新祥和山莊的海軍退役老榮民慶生圍爐，感恩他們對國家的貢獻。記者劉學聖／攝影
高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，提前為左營新祥和山莊的海軍退役老榮民慶生圍爐，感恩他們對國家的貢獻。記者劉學聖／攝影
高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，提前為左營新祥和山莊的海軍退役老榮民慶生圍爐，感恩他們對國家的貢獻。記者劉學聖／攝影
高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，提前為左營新祥和山莊的海軍退役老榮民慶生圍爐，海軍陸戰隊副指揮官張明德（左）感恩企業付出。記者劉學聖／攝影
高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，提前為左營新祥和山莊的海軍退役老榮民慶生圍爐，海軍陸戰隊副指揮官張明德（左）感恩企業付出。記者劉學聖／攝影
高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，現場還留有一桌同樣擺滿豐盛菜餚的空桌，讓已經過世的榮民爺爺也能感受關懷。記者劉學聖／攝影
高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，現場還留有一桌同樣擺滿豐盛菜餚的空桌，讓已經過世的榮民爺爺也能感受關懷。記者劉學聖／攝影
高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，提前為左營新祥和山莊的海軍退役老榮民慶生圍爐，感恩他們對國家的貢獻。記者劉學聖／攝影
高雄一群企業志工在四海一家舉辦圍爐餐會，提前為左營新祥和山莊的海軍退役老榮民慶生圍爐，感恩他們對國家的貢獻。記者劉學聖／攝影

榮民 爺爺 青春

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