川習通話 李彥秀：未來美中台最大變數在軍購

美國總統當選人川普昨晚與大陸國家主席習近平通話。國民黨立委李彥秀今日表示，美中台關係的變數，則可能出現在軍購問題上，為了縮小美台貿易高達650億美元的逆差，台灣也有意向美國擴大軍購，特別是神盾艦、更先進的戰機、強化飛彈防禦系統，對中國大陸而言，當然是損及國家利益。

李彥秀表示，拜登政府時期，將中國大陸視為戰略競爭對手，並認為「中國大陸是全球秩序最大的挑戰」，因此美中雙方雖然仍保持高層溝通與對話，但是在執行面上，美國不論從貿易、科技與地緣政治，都以「去風險化」為最高指導原則。

李彥秀指出，昨天的川習通話，習近平強調「美中可以成為夥伴和朋友」，川習也同意建立「戰略溝通管道」，就共同關心的重大問題保持經常性聯繫。美中關係是否會從過去的戰略競爭對手，升級為「戰略合作夥伴」，不僅關係到全球政經未來四年的重大轉變，也會為美中台關係帶來重大的影響。

李彥秀說，川普昨天貼文表示「現在開始，他將與習近平將一起解決很多問題」、「很珍視同習近平的偉大關係」、「期待盡快與習近平見面」。從川普當選後，對習近平釋出的種種善意，包括處理貿易、TikTok和芬太尼等的態度。顯然過去4年中國大陸仍然非常積極地與川普保持聯繫與經營關係。川普看中個人影響力，更甚於外交系統的建制規則，這對台灣而言，絕對是不可輕忽的訊號。

李彥秀提到，在美中台關係上，習近平強調「台灣問題事關主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，而川普在會後的貼文則表示「習主席和我將盡一切所能，讓這個世界更和平且安全」。川普重返白宮後，「美中共管台海和平穩定」的局勢將更為明顯，台灣也必須重新思考「如何從大國政治下的棋子，成為擁有話語權的棋手」。

李彥秀認為，與拜登時期相較，中國大陸對台海問題也將更有「安全感」，為了給「夥伴和朋友」面子，過去中國大陸大型而且具有針對性的軍事演習與封鎖，在川普執政下有機會減少。

李彥秀強調，未來美中台關係的變數，則可能出現在軍購問題上，川普競選階段就直接點名台灣國防支出不足，應該要將軍費提高到GDP的10%（目前占比為2.4%），為了縮小美台貿易高達650億美元的逆差，台灣也有意向美國購買更多、更先進的武器，特別是神盾艦、更先進的戰機以及強化飛彈防禦系統，對中國大陸而言，這當然是「損及國家利益」一環，美中台如何在軍購問題以及台海重要議題取得「奈許均衡」，將至為關鍵。