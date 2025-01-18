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陸軍無人機訓練中心編成 目標人人都是操作員

中央社／ 台北18日電

陸軍無人機訓練中心昨天舉行編成典禮，陸軍司令呂坤修上將期許中心整合各型無人機的教育、訓練、測考、研發等機制，擴充兵種專業無人機操作人員最大化，達成「人人都是無人機操作員」的目標。

根據軍聞社、青年日報今天報導，陸軍教準部無人機訓練中心昨天上午舉行編成典禮，呂坤修在陸軍司令部政戰主任史順文中將等人的陪同下，主持編成典禮。

呂坤修表示，無人機訓練中心的編成，不僅象徵陸軍在不對稱戰力發展上的重大突破，更顯示對未來戰爭型態的深刻認知與前瞻布局，帶動陸軍官兵作戰思維創新轉型，迎接未來挑戰。

呂坤修指出，「現代戰爭不再只是傳統兵力與火力的對抗」，從烏俄戰爭與以哈衝突中，無人機在情報偵蒐、精確打擊及戰略攻擊上的應用價值，訓練中心的編成，不僅是國軍科技化、現代化建軍的重要里程碑，更是強化全軍戰術運用及作戰思維轉型的重要推手。

副總統蕭美琴昨天下午也在國防部長顧立雄等人陪同下，前往陸軍無人機訓練中心，視導無人機偵攻小組作戰演練，並肯定官兵戮力強化整體防衛能量。

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