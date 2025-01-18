康定級艦首艘性能提升艦近完工 日前泊岸升火運作雷達

自2022年展開的「康定級艦性能提升與測試驗證」案，首艘在高雄進行改裝工程的承德艦（1208），日前被目擊已拆除施工鷹架，並泊岸升火讓雷達運作。研判首艘改裝原型艦將近完工，準備展開海測戰術驗證。

按預算案規劃，康定級艦性能提升與測試驗證6艘，編列431億5990萬1000元，納入2022-2030年度編列。首艘康定級改裝艦預定今年完工展開戰測。由首艘原型艦承德艦外觀觀察，除更新光電儀、B砲位安裝中科院華陽垂直發射系統外，偵測裝備主要集中處的主桅杆看得出構型略有改變，舷燈保持在原位置，但左側排氣管改成向兩側下方約45度角排氣，外觀出現多處坡玻璃纖維修補的痕跡，而艦艉的拖曳式聲納艙加大。目前全艦外觀只差整體噴漆等細部處理，研判工程約需兩個月完成。

有軍事迷近日在高雄港區目擊，承德艦已拆卸施工鷹架，並升火明顯讓雷達進行運作。