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康定級艦首艘性能提升艦近完工 日前泊岸升火運作雷達

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
自2022年展開的「康定級艦性能提升與測試驗證」案，首艘在高雄進行改裝工程的承德艦（1208），日前被目擊已拆除施工鷹架，並泊岸升火讓雷達運作。影/本報讀者提供
自2022年展開的「康定級艦性能提升與測試驗證」案，首艘在高雄進行改裝工程的承德艦（1208），日前被目擊已拆除施工鷹架，並泊岸升火讓雷達運作。影/本報讀者提供

自2022年展開的「康定級艦性能提升與測試驗證」案，首艘在高雄進行改裝工程的承德艦（1208），日前被目擊已拆除施工鷹架，並泊岸升火讓雷達運作。研判首艘改裝原型艦將近完工，準備展開海測戰術驗證。

按預算案規劃，康定級艦性能提升與測試驗證6艘，編列431億5990萬1000元，納入2022-2030年度編列。首艘康定級改裝艦預定今年完工展開戰測。由首艘原型艦承德艦外觀觀察，除更新光電儀、B砲位安裝中科院華陽垂直發射系統外，偵測裝備主要集中處的主桅杆看得出構型略有改變，舷燈保持在原位置，但左側排氣管改成向兩側下方約45度角排氣，外觀出現多處坡玻璃纖維修補的痕跡，而艦艉的拖曳式聲納艙加大。目前全艦外觀只差整體噴漆等細部處理，研判工程約需兩個月完成。

有軍事迷近日在高雄港區目擊，承德艦已拆卸施工鷹架，並升火明顯讓雷達進行運作。

預算案記載，康定級艦戰鬥系統性能提升，在於獲得新雷達系統與防空飛彈系統能提升後，獲得將大幅提升防空、反飛彈作戰能力，另面對多重威脅環境，可有效遂行各類型作戰並防衛自身安全，強化艦隊防空及反潛作戰能力，保存艦隊戰力，遂行制海任務。並可奠定對未來作戰艦規劃的基礎，滿足執行各項任務所衍生防空作戰、水面作戰的需求，強化整體聯合制海戰力，建立及保存自主國防科技能力。

首艘康定級改裝艦承德艦預定今年完工展開戰測。艦上更新光電儀。圖／讀者蘇健嘉提供
首艘康定級改裝艦承德艦預定今年完工展開戰測。艦上更新光電儀。圖／讀者蘇健嘉提供
首艘原型艦承德艦外觀觀察，偵測裝備主要集中處的主桅杆看得出構型略有改變，舷燈保持在原位置，但左側排氣管改成向兩側下方約45度角排氣。圖／讀者蘇健嘉
首艘原型艦承德艦外觀觀察，偵測裝備主要集中處的主桅杆看得出構型略有改變，舷燈保持在原位置，但左側排氣管改成向兩側下方約45度角排氣。圖／讀者蘇健嘉

中科院 國防 飛彈 高雄港

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