雷虎生力軍！勇鷹高教機加裝噴煙管線 完成首度試飛
空軍採購新一代AJT勇鷹高教機正試飛及換裝中，同時因應勇鷹機逐步取代飛訓部戰鬥組及雷虎特技小組的現役AT-3高級教練機，空軍也編列預算增購噴煙油箱等裝備。漢翔為勇鷹機改裝的噴煙油箱及管線也在今天首飛成功。
根據「IDF經國號」臉書社群今天公布的照片，勇鷹機是以11002號原型機於機腹中線掛載藍色塗裝的噴煙油箱，並有一條白色管子接到機尾的發動機噴嘴處，由燃油系帶動含染色劑的油料噴出。
空軍飛訓部高級組飛行教官已陸續展開AJT勇鷹機的換裝訓練，預料雷虎小組也將由勇鷹機取代AT-3，空軍從114年至116年、共編列3億4132萬元的持續性預算，採購「新式高教機性能科目軌跡噴煙裝置」，預算高峰落在115年的1億7080萬元。空軍說明，為了銜接學員基礎換裝訓練及雷虎小組操演機，擬針對新式高教機實施構改及增購噴煙油箱裝置。
另一方面，勇鷹機去(2024)年應交機18架，但立法院外交及國防委員會審查今年度國防預算案時發現，空軍去年僅接收10架高教機，嚴重影響空軍建軍及汰換老舊高教機及部訓機時程，日前則有航迷目擊漢翔最新完工的「1142號」勇鷹機已經進行試飛，可能零附件交貨及妥善率問題已獲解決。
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