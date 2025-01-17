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海底電纜遭故意破壞 立委批：小偷入室竊盜還讓人跑了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪，疑似損壞我海底電纜，國防部表示，將在鋪設海底電纜的海域劃設重點監視區。記者廖炳棋/翻攝
喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪，疑似損壞我海底電纜，國防部表示，將在鋪設海底電纜的海域劃設重點監視區。記者廖炳棋/翻攝

中華電信海底電纜遭破壞，涉嫌船隻是在7海浬處作案，屬於我國領海。立委馬文君說，去年波羅的海也發生類似事件，當時周邊國家集結調查，強勢登船檢查。台灣電纜遭破壞，就像小偷入侵竊盜，卻讓嫌犯跑了，政府應檢討，對於在我國領海內的違法行為，都應有強勢作為。

馬文君說，嫌疑船隻在我國領海內作案，導致中華電信海底電纜遭破壞，卻沒有抓到涉案船隻。這已經不是第一次發生，政府應嚴肅檢討。波羅的海也發生類似事件，周邊國家立刻強勢登船檢查，並透過無人機蒐證。但台灣的海巡在哪？海軍在哪？國防部編了一堆預算買無人機，為何無人機未出動蒐證？

國防部長顧立雄說，政府開過跨部會的協調，就海軍的部分，部設海纜的海域會重點監控，海軍雷達站發現可疑船舶、或是有可疑的航跡，也會回報艦隊作戰中心，同時回報海巡勤值中心做蒐證。

馬文君說，實際狀況卻是，在我國領海內已經出現可疑航跡，政府卻沒有作為。未來無論任何國家進到台灣的領海，政府都應該要有強勢作為，自己都不行動，誰還要幫我們？

立委馬文君要求對破壞海底電纜的船隻，政府應強制登船檢查，並運用無人機蒐證。圖／馬文君提供
立委馬文君要求對破壞海底電纜的船隻，政府應強制登船檢查，並運用無人機蒐證。圖／馬文君提供

國防部 海軍 電纜 顧立雄 馬文君

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