胡璉孫女延續祖父承諾 助老榮民骨灰返鄉魂歸故里

民國38年隨胡璉將軍由潮汕來金門參加戰役的老榮民謝茂榮，昨日在胡璉將軍孫女胡敏珍及胡璉將軍和平公益促進會成員、志工的陪同下，從金門水頭碼頭啟程，骨灰經小三通送抵廈門五通碼頭，轉高鐵回到潮汕。謝茂榮的家屬，包括小女兒、長孫及玄孫等十餘人，在潮汕車站迎接謝爺爺回家，完成了老兵落葉歸根的心願。

胡敏珍表示，家屬是透過抖音向促進會尋求協助，經2個月的努力，終於在彰化忠靈祠找到謝茂榮的骨灰，隨後透過比對資料、兩岸公證文書認證等程序，最終完成老榮民歸鄉的心願。

據悉，謝茂榮是當年潮汕地區國民革命軍十八軍十二軍團的士兵，38年他將安家費留給妻兒，就跟隨胡璉將軍來金門參與戰役，後因負傷而無法返鄉，最終留在台灣，於民國44年以上士階級退役。

退役後，謝茂榮被安排至彰化的退輔會農場，從事鳳梨種植工作，直至64歲時移居彰化榮民之家安養，但他於67歲時罹患高血壓及心血管疾病，69歲在嘉義榮民醫院辭世，對於其身後的歸鄉心願，家屬感慨萬分，感謝促進會的協助讓「謝爺爺回家」。

胡璉將軍和平公益促進會由胡璉將軍三子胡之耀的次女胡敏珍於民國110年成立，致力於幫助老兵落葉歸根，並關懷無依榮民。胡之耀退役後曾任職退輔會，在工作期間關注許多單身榮民的生活狀況，並囑咐長子胡敏昇（後改名胡峰銨）協助老兵遺產處理與歸鄉事宜，然而，胡敏昇於2019年在大陸期間因心臟病發過世。胡敏珍繼承父兄遺志，繼續完成祖父當初對這群老兵許下「帶他們回家」的承諾。

胡敏珍表示，能幫助老兵回家是一項重要的使命，她希望透過實際行動，延續祖父對老兵的關懷與承諾，讓他們都能「落葉歸根」，為兩岸和平交流增添人道關懷的溫度。