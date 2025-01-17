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13共機7共艦出海擾台 戰鬥機、轟炸機徘徊西南空域

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。圖／國防部提供

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現13架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（16）日清晨到今（17）日清晨6時為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時到下午16時40分為止，發現中共戰鬥機7架次在台海中線沿線活動，其中5架次曾在台海中線南北端跨越中線，進入我北部及西南空域活動。

另外，從昨天上午10時45分至晚間9時10分，也曾發現中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機共6架次進入我西南空域，在西南空域及台灣南部空域徘徊。

中共 共機擾台 台海 國防部

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