聽新聞
0:00 / 0:00
13共機7共艦出海擾台 戰鬥機、轟炸機徘徊西南空域
國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現13架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部統計，從昨（16）日清晨到今（17）日清晨6時為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時到下午16時40分為止，發現中共戰鬥機7架次在台海中線沿線活動，其中5架次曾在台海中線南北端跨越中線，進入我北部及西南空域活動。
另外，從昨天上午10時45分至晚間9時10分，也曾發現中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機共6架次進入我西南空域，在西南空域及台灣南部空域徘徊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言