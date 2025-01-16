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【重磅快評】八炯變綠營精神領袖 國軍也跟著翻車？

聯合報／ 主筆室
網紅「八炯」（右）、「閩南狼」打著反共旗幟，宛如綠營新一代精神領袖。圖／聯合報系資料照片
網紅「八炯」（右）、「閩南狼」打著反共旗幟，宛如綠營新一代精神領袖。圖／聯合報系資料照片

網紅八炯、閩南狼打著反共旗幟，不只內政部、陸委會跟著團團轉，國民黨立委徐巧芯更踢爆，連莒光日都搶播八炯影片，輔導長也大罵藍白與中共有瓜葛，八炯已被公認是「翻車網紅」，國軍還要拿香跟拜嗎？

八炯日前大放厥詞，自拍影片誇稱20萬名台灣人持有中國大陸身分證，台灣社會一時風聲鶴唳，相互質疑「你是不是中國人？」陸委會第一時間還煞有介事發表聲明，表示已注意到自媒體影片，中共統戰、涉台系統誘拉國人的各種手法，如在中國申設戶籍、網紅收受中共金錢製作影片，甚至接受中共指令返台參與政黨及參選等，「這些統戰伎倆，政府會嚴格查處，少數有心人士勿以身試法」。調查局也附和表示，已立即召開會議了解相關情形。

網紅先虛構一個稻草人，側翼再亂箭齊飛，行政部門也跟著出征，八炯、閩南狼變身綠營「反共英雄」，支持者只差沒有立銅像致敬。不過，國安局長蔡明彥日前備詢時證實，20萬人領有中國身分證的說法太誇張，國安局僅掌握十幾案，狠狠打臉八炯、閩南狼；內政部長劉世芳也表示，徹查後發現「少於10人」，但她不忘補刀說，若有人拿中國身分證在台灣從事不法行為的話，鼓勵向內政部檢舉。至於八炯提及，中國大陸在新北跟台中各設2個及3個據點辦中國身分證，劉世芳揚言將徹查清楚。

劉世芳雖然否認20萬中國身分證的傳聞，卻鼓勵民眾大肆檢舉，恐變相促成「小心，匪諜就在你身邊」認知作戰。國民黨桃園市議員詹江村質疑，八炯接連爆料翻車，民進黨公職跟著上車，卻無人要為其誇大言詞負責任，這次八炯再爆台灣有辦理中國身分證的據點，如果八炯不交代清楚，就是「窩藏間諜」。

八炯宛如綠營新一代精神領袖，引領賴政府在「反共大道」橫衝直撞。徐巧芯今天再爆料，53工兵群工兵支援營裝備連連輔導長林姓中尉去年12月19日在莒光日播放八炯影片，並稱「某一些政黨跟中共一定有瓜葛，坦白講就是國民黨跟民眾黨」，把政治形態帶入軍中；國防部長顧立雄回應，國防部要求國軍維持政治中立，會進一步查證與了解此事。

根據台劇「零日攻擊」劇本，中共利用社群媒體散播虛假資訊，第五縱隊再製造台灣社會動亂、削弱國內民心士氣，在這場混亂中，解放軍部隊最後在金門登陸。政治網紅帶風向，「跟著八炯走」彷彿成為賴政府顯學，全台充斥第五縱隊影子，當零日攻擊的劇本成真，誰將是最大獲利者？

八炯 國防部

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