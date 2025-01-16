快訊

何時見黃仁勳？台積電魏哲家今晚行程曝光出現在這

內湖嚴重車禍…8旬駕駛轎車失控掃「18輛機車」全倒 4人受傷送醫

軍友社榮譽理事長 34度赴五指山示範公墓勞軍

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑第34度到五指山示範公墓勞軍，頒贈慰問金給管理組長林冠甫上校。圖／軍友社提供
軍友社榮譽理事長李棟樑第34度到五指山示範公墓勞軍，頒贈慰問金給管理組長林冠甫上校。圖／軍友社提供

春節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往五指山國軍示範公墓，慰問管理組官兵，感謝他們為國軍先賢先烈與遺族眷屬的辛勞服務。一行人也依往例，到五年前空難殉職的參謀總長沈一鳴靈前上香。這是民國103年李棟樑接任軍友社理事長以來，第34次到五指山勞軍。

國防部副部長徐衍璞上將退伍令生效，今天是「榮民第一天」；剛由陸軍司令轉任副部長的鍾樹明上將、戰略顧問劉任遠上將，今天也都來到山上陪同勞軍。一行先向國軍忠烈將士之靈位上香、鞠躬，對先烈先賢致上最高敬意，隨後到沈一鳴靈前致祭，並特別準備沈一鳴生前喜愛的牛肉麵、黑咖啡、巧克力等祭品，緬懷其畢生為國奉獻的情操。中午李棟樑則在示範公墓管理組，邀請外燴廚師辦桌，宴請五指山地區各單位官兵，並頒贈慰問金及慰問品，感謝官兵工作辛勞，預祝弟兄們新年快樂。

國軍 李棟樑

延伸閱讀

武警司令王春寧未參與重要會議 「唯一缺席」顯示恐落馬

陸軍人事異動 劉協慶、李天龍接副司令

呂坤修升任陸軍司令 賴總統今授階上將

國防部證實！鍾樹明任軍備副部長 呂坤修升任陸軍司令

相關新聞

軍友社榮譽理事長 34度赴五指山示範公墓勞軍

春節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往五指山國軍示範公墓，慰問管理組官兵，感謝他們為國軍先賢先烈與遺族眷屬...

強化海纜防護 海巡署：嫌疑船舶未來帶返偵辦

野柳東北方海域海底電纜日前遭到疑似中國背景的貨輪損壞，但貨輪並未被帶回基隆港調查引發爭議。海巡署副署長謝慶欽今天表示，經...

陸戰兩棲突擊艇進駐淡水河口 顧立雄：因應敵情所需

針對海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊M109突擊艇進駐淡水河口協防，國防部長顧立雄今天表示，相關部署都是因應敵情威脅的項目。

加國代表倪傑民：加國海軍未來仍會有規律地穿越台海

加拿大政局因總理杜魯多（Justin Trudeau）7日請辭下台而動盪，加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Ni...

海鋒大隊將接裝岸置魚叉卻缺員 海軍招募預算遭凍結

海軍將陸續接裝美製岸置魚叉飛彈等裝備，但配備陸基制海飛彈的海鋒大隊人力編現比低於8成，多個主戰部隊志願役人力不足。立法院外交及國防委員會審查2025年度預算時，凍結海軍招募相關預算100萬元，要求說明，始得動支。

劍龍級性能提升今年將展開第二艘工程 戰系進度遭質疑

海軍執行中的「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，官方表示正執行首艘缺失改進，預計今年進行第2艘性能提升。但立法院外交及國防委員會決議認為，此案使用的戰系與目前正在港測缺失改進的國造海鯤艦（IDS，自製防禦潛艦）相同，不但同時在缺失改進，且IDS的部分已確定延後完成期程。海軍的說法有疑義，要求凍結海軍預算進一步說明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。