軍友社榮譽理事長 34度赴五指山示範公墓勞軍

春節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往五指山國軍示範公墓，慰問管理組官兵，感謝他們為國軍先賢先烈與遺族眷屬的辛勞服務。一行人也依往例，到五年前空難殉職的參謀總長沈一鳴靈前上香。這是民國103年李棟樑接任軍友社理事長以來，第34次到五指山勞軍。

國防部副部長徐衍璞上將退伍令生效，今天是「榮民第一天」；剛由陸軍司令轉任副部長的鍾樹明上將、戰略顧問劉任遠上將，今天也都來到山上陪同勞軍。一行先向國軍忠烈將士之靈位上香、鞠躬，對先烈先賢致上最高敬意，隨後到沈一鳴靈前致祭，並特別準備沈一鳴生前喜愛的牛肉麵、黑咖啡、巧克力等祭品，緬懷其畢生為國奉獻的情操。中午李棟樑則在示範公墓管理組，邀請外燴廚師辦桌，宴請五指山地區各單位官兵，並頒贈慰問金及慰問品，感謝官兵工作辛勞，預祝弟兄們新年快樂。