強化海纜防護 海巡署：嫌疑船舶未來帶返偵辦

野柳東北方海域海底電纜日前遭到疑似中國背景的貨輪損壞，但貨輪並未被帶回基隆港調查引發爭議。海巡署副署長謝慶欽今天表示，經過跨部會達成共識，未來類似案件將馬上報請檢察官處理，並優先將嫌疑船舶帶返台灣港口偵辦。

野柳東北方海域海底電纜日前疑似遭到喀麥隆籍貨輪「SHUNXIN39」（順興39號）損壞，這艘貨輪恐為中國權宜輪，由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄、海巡署等相關部會報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢時指出，由於順興39號船舶未事先申請入港，港務局拒絕其進入基隆港，最終船舶駛離台灣海域，由於跨部會橫向聯繫不足，導致權宜輪未能接受完整調查，形同錯失扣船機會。

謝慶欽回應，3日接獲通報後，海巡署立即派遣艦艇攔查「順興39號」，並要求其返抵基隆外海調查，然而因海象不佳，無法登船進行全面檢查，且因為不是現行犯，所以沒有扣船；案發後召開跨部會的會議達成共識，未來類似案件將馬上報請檢察官處理，且已與交通部航港局協調，將會把疑似涉案的船舶優先帶返台灣港口。

民進黨立委羅美玲質詢時，關切海巡署未來對於台灣海底電纜的防護方式。

謝慶欽表示，海底電纜維護任務，應回歸目的事業主管機關及承商自行辦理為主，海巡署僅協助突發狀況查證、疑似涉案船舶攔查、蒐證及帶案偵辦等事項，例如此次海底電纜遭破壞經中華電信初判屬外力或疑似外力破壞的案件，海巡署接獲通報後，立即依雷達回放及中華電信提供經緯度，調派艦艇前往查處。

謝慶欽表示，必要時會協調海軍在航軍艦策應支援，當海象不佳海巡艦艇無法即時抵達通報海域時，則由軍艦先行蒐證協處；國防部如發現海纜附近有徘徊、下錨或滯留等可疑船舶，海巡署接獲通報後，立即轉知中華電信查處及發送告警訊息；海巡署或海軍在航艦艇若發現海纜附近海域有船舶下錨情事，立即要求該船起錨離開，並全程蒐證。

謝慶欽指出，海洋委員會6日邀集交通部、航港局、中華電信、陸委會及法務部等單位召開跨部會協商會議，決議由交通部及航港局修正「船舶法」，針對未正確開啟AIS船舶課予罰則，航港局則加強次級權宜船的管理，並將黑名單提供海巡署作為加強關注的重點目標，具中資背景的權宜輪管理由陸委會邀集相關單位依法妥處。