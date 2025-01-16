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加國代表倪傑民：加國海軍未來仍會有規律地穿越台海

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
加拿大海軍巡防艦蒙特婁號於去年7月31日由北向南航行穿越台灣海峽。圖／蒙特婁號臉書粉專
加拿大海軍巡防艦蒙特婁號於去年7月31日由北向南航行穿越台灣海峽。圖／蒙特婁號臉書粉專

加拿大政局因總理杜魯多（Justin Trudeau）7日請辭下台而動盪，加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）與媒體茶敘表示，台灣在加國的印太戰略中仍居於重要地位，相信加國海軍未來數年會例行、定期且有規律地穿越台海

加拿大內有執政團隊重組，外有美國總統當選人川普來勢洶洶，是否衝擊加拿大對台政策，成為茶敘焦點。

倪傑民表示，加拿大會持續執行其2022年11月發表的印太戰略，且台灣在加國印太戰略中仍居於重要地位，「我們會持續與台灣強健的夥伴關係。」

倪傑民指出，加拿大海軍致力於在印太區域的部署，深入台海、東海與南海；這是加國海軍行動的日常，在加拿大發布印太戰略後，這樣的頻率正在增加，這些承諾依舊；他也說，加國海軍穿越台海的行動，未來數年會例行、定期且有規律展開。

至於台灣自2021年9月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），迄今尚未成功，倪傑民表示，加拿大很榮幸去年擔任輪值主席國（今年由澳洲執掌），去年一整年，針對包含台灣在內、所有申請加入的各方，都有非常好的對話，加拿大樂見台灣依然有意願且致力加入。

倪傑民表示，台灣對基於規範的貿易的承諾，以及台灣產業對全球經濟的貢獻，相信台灣的加入對於CPTPP很有助益。

加拿大駐台代表倪傑民。圖／加國駐台北貿易辦事處代表提供
加拿大駐台代表倪傑民。圖／加國駐台北貿易辦事處代表提供

加拿大 印太 台海 海軍

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