海鋒大隊將接裝岸置魚叉卻缺員 海軍招募預算遭凍結
海軍將陸續接裝美製岸置魚叉飛彈等裝備，但配備陸基制海飛彈的海鋒大隊人力編現比低於8成，多個主戰部隊志願役人力不足。立法院外交及國防委員會審查2025年度預算時，凍結海軍招募相關預算100萬元，要求說明，始得動支。
民進黨立委王定宇等朝野立委提案指出，海軍編列1729萬9000元作為教育行政及招募文宣訂製等所需一般事務費預算，但查2020至2023年底國軍志願役人數分別為16萬4063人、16 萬4884人、15萬9392人及15萬4686人，其人數於2021年底達近年最高後即逐年降低，2024年6月底的15萬2885人則降至近年新低。
提案指出，依國防部提供近年軍官、士官及士兵編現比資料，士兵編現比雖曾於2020及2021年度間達成募兵制9成的計畫目標，但其後年度逐年降低，2023年底低於8成，2024年6 月底更降至76.02%；而軍官及士官編現比始終低於9成，2020年度編現比雖尚有88.68%及86.21%，但2024年6月底分別降至80.19%及 78.98%，呈現逐年下降趨勢。
提案指出，其中海軍陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、飛彈連、各艦隊部隊、戰術偵搜大隊、海鋒大隊的編現比均低於8成，提案要求海軍司令部應就志願役人力不足現況妥思因應對策。因此針對預算凍結100萬元，要求海軍於3個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。
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