海鋒大隊將接裝岸置魚叉卻缺員 海軍招募預算遭凍結

海軍執行中的「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，官方表示正執行首艘缺失改進，預計今年進行第2艘性能提升。但立法院外交及國防委員會決議認為，此案使用的戰系與目前正在港測缺失改進的國造海鯤艦（IDS，自製防禦潛艦）相同，不但同時在缺失改進，且IDS的部分已確定延後完成期程。海軍的說法有疑義，要求凍結海軍預算進一步說明。

2025-01-16 12:35