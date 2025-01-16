海虎潛艦2年前不幸落海失蹤士官長 台南地院裁定死亡公示催告

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦，前年12月21日執行偵巡任務期間，造成6人落海，3人被救起，但仍有3人迄今尚未尋獲，其中，士官長林俊榮為台南人，投身軍旅28年，不幸殉職，去年93軍人節入祀台南忠烈祠，遺孀向台南法院聲請宣告死亡，裁准死亡公示催告6個月。

林的遺孀向法院聲請，指丈夫因執行戰備偵巡任務，2023年12月21日上午不慎落海失蹤，迄今生死不明已逾1年，對失蹤人為死亡宣告。

台南地院指出，經查林妻主張，及其提出戶籍謄本、國防部令等。又職權調取林的勞保、健保就醫、在監押、使用殯葬設施等紀錄，均查無林相關訊息。經綜合各事證，認林於2023年12月21日失蹤，且生死不明等情為真實，准許為公示催告6個月，屆期後將宣告其死亡。

林俊榮於前年12月21日執行戰備偵巡任務時，因後甲板救難浮標脫落漂流，身為班長的他勇於任事，志願出艙實施處置，期間見其他官兵遭非預期湧浪拍擊掛於舷側，林俊榮不懼危難，協助援救落難官兵，孰料不敵湧浪持續拍擊落海，迄今仍無下落。

去年9月3日軍人節，台南市府舉辦公祭革命先烈及陣亡將士秋祭典禮，同時舉行殉職故軍士官長林俊榮入祀儀式，由副市長葉澤山代表上香、獻花等，表彰其成仁取義精神，場面隆重肅穆。