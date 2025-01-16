影／顧立雄：川普上台之際我需展現防衛決心

喀麥隆籍貨輪「順興39」日前疑似切斷中華電信海底電纜，國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄今天出席立法院外交及國防委員的專案報告。顧立雄在會前受訪表示，針對海底電纜遭破壞，國防部跟海巡展開密切合作，對於相關海纜布署分布地區，如果有可疑船隻動態，會協防海巡加以監控，並立即相互通聯，一旦有發現狀況海巡會先出去，需要海軍策應的話也會立即協調。

針對國造潛艦海鯤艦的進度，顧立雄說海鯤艦仍在泊港測試的過程中，國防部希望泊港測試的項目都如期如質進行，在安全穩健的情況下確保港測都到位後進入海上測試階段。顧立雄強調目前各項測試應該都按計畫節點進行，希望如期在4月就可進行海試。