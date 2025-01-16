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不希望潛艦預算被凍 顧立雄：川普上台之際我需展防衛決心

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄（中）表示，我國向美採購F-16 Block70戰機首架已經組裝完成正在測試中，顧立雄並強調，在川普政府上台之際，我方需要藉相關的國防預算展現自我防衛能力決心。記者邱德祥／攝影
國防部長顧立雄（中）表示，我國向美採購F-16 Block70戰機首架已經組裝完成正在測試中，顧立雄並強調，在川普政府上台之際，我方需要藉相關的國防預算展現自我防衛能力決心。記者邱德祥／攝影

我國向美採購F-16 Block70戰機原定去年第四季就應出廠試飛，國防部顧立雄今天表示，首架戰機已經組裝完成正在進行測試。外界也關切緊鑼密鼓審議中的今年度國防預算，顧立雄強調，在川普政府上台之際，我方需要藉相關的國防預算展現自我防衛能力決心。

喀麥隆籍貨輪「順興39」，日前疑似切斷中華電信海底電纜，國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄今天親自出席立法院外交及國防委員的專案報告。

顧立雄在會前受訪表示，針對海底電纜遭破壞，國防部跟海巡展開密切合作，對於相關海纜佈署分布地區，如果有可疑船隻動態，會協防海巡加以監控，並立即相互通聯，一旦有發現狀況海巡會先出去，需要海軍策應的話也會立即協調。

另一方面，我國向美國採購的F-16 Block70戰機，原定去年第四季就應該交機測試，不過至今仍未見任何官方訊息，引發是否又延宕的質疑，顧立雄說，據他的了解，首架戰機已經組裝完成正在進行測試，國防部利用每個月的電話會議、專案管制會議甚至駐廠等等做法，希望確實可以在3月完成測試。

針對國造潛艦海鯤艦的進度，顧立雄說，海鯤艦仍在泊港測試的過程中，國防部希望泊港測試的項目都如期如質進行，在安全穩健的情況下確保港測都到位後進入海上測試階段。他強調，目前各項測試應該都按計畫節點進行，希望如期在4月就可進行海試。

顧立雄重申，立法院國防委員會審查潛艦預算時，他曾承諾海測通過才會動支後續艦預算，這項承諾透過主決議仍舊存在，國防部不希望潛艦預算被凍或被刪。他並指出，在川普政府上台之際，我們需要展現自我防衛能力決心，希望相關國防預算以及作業維持費能維持住。

國安局 國防部 國防預算 戰機 潛艦 軍購 顧立雄

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