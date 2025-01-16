海底電纜疑遭破壞 蔡明彥：將關注權宜輪灰色地帶侵擾

喀麥隆籍貨輪「順興39」，日前在我國東北外海滯留並且疑似切斷中華電信海底電纜，國安局長蔡明彥今天表示，國安局已經啟動國際合作機制，針對中共在周邊海上灰色地帶活動交換情資。他強調，接下來將把中共藉權宜輪對我的灰色地帶侵擾列為應處重點。

喀麥隆籍貨輪「順興39」，日前疑似切斷中華電信海底電纜，國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄今天親自出席立法院外交及國防委員的專案報告。

蔡明彥在會前受訪表示，全案已經由檢方偵辦中，國安局除了尊重司法調查外，已經啟動國際友邦合作機制，針對中共在周邊海上灰色地帶活動、尤其是特殊個案交換情資。

蔡明彥指出，國防部及海巡署都有通報應處機制，接下來重點將是針對中共是否利用第三國權宜輪布施海上監測設備、或是破壞海底電纜系統、以及增加灰色地帶侵擾增加我海防負擔，將是接下來的應處重點。

另一方面，國安局日前連續針對中共爭議訊息、資安攻擊以及共諜案件態樣公布多份報告，時機點引發各界注意，蔡明彥強調，國安局的執掌本來就是應處各種境外勢力的國安威脅；而且長期以來立院也提醒要揭示中共的侵擾滲透活動，這次藉著年度交接期間針對中共侵擾、統戰滲透活動，尤其是爭議訊息、資安攻擊以及共諜案滲透樣態做完整比較分析，讓民眾了解我國的國安處境，提升社會韌性。