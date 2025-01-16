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海陸偵搜大隊 進駐淡水河口

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
反斬首最後一塊拼圖 本報近日直擊海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊四艘M109突擊快艇，進駐淡水漁人碼頭。記者洪哲政／攝影
反斬首最後一塊拼圖 本報近日直擊海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊四艘M109突擊快艇，進駐淡水漁人碼頭。記者洪哲政／攝影

淡水河口防務攸關中樞防務，去年下旬竟兩度分別遭陸籍小艇突穿河口、直驅而入，國安單位亡羊補牢國軍重新部署，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊M109突擊艇進駐河口防務，強化反滲透、反斬首任務的計畫，完成最後一塊拼圖。

海軍司令部雖未回應或證實，但本報記者直擊，兩棲偵搜大隊四艘M109突擊快艇已進駐漁人碼頭（淡水第二碼頭），熟悉河口主航道水文，從事協防淡水河防務的訓練與準備，陸上有輕戰與穿著蛙人部隊黑色帽Ｔ及陸戰迷彩的人員接應。

淡水河口段沿河密布軍事單位，除海軍監偵指揮部、陸軍關渡指揮部淡水營區，另有海巡署艦隊分署與位於河口淡二碼頭的淡水海巡隊，興建中的海軍濱海作戰指揮部明、後年將完工啟用。

據了解，淡水河道水上防務，台北港至淡水河口到淡江大橋工程段水域，由淡水海巡隊河道巡邏組新部署的兩艘近岸巡邏艇負責；淡江大橋工程至關渡橋延伸至整個基隆河段，將由海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊人員駕M109突擊快艇執行巡邏任務。

國造M109特戰突擊艇以高強度複合材料製造，可架設機武槍等武器，一艇可部署四到五名偵搜隊員，平底快艇不受淡水河口沙洲影響。兩棲偵搜大隊下轄特勤中隊、爆破中隊、偵搜第一中隊、偵搜第二中隊與支援中隊。

兩棲 海軍司令部 淡水河

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