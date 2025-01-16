川普國安顧問：軍售加快交付台

美國聯邦眾議員、候任國家安全顧問沃茲十四日表示，川普新政府將加強華府的印太戰略，包括對台軍售。他說，希望加快交付台灣已購買的武器，以遏制中國在該地區的野心。

沃茲十四日與現任國安顧問蘇利文一同出席美國和平研究所的活動。沃茲表示，台灣「已付錢但仍未交貨的軍備超過二百億美元。我們必須努力解決這些積壓訂單，讓他們拿到已經付款、用來作為威懾手段的貨品」。

沃茲並表明，美國在該地區的夥伴關係將會繼續。他表示：「我讚揚本屆政府的一點是南韓、美國、日本間的三方對話，以及美國、日本、菲律賓間的溝通。」

他還說，這些倡議「確實幫助這些國家及其政府，以自由、開放的印太共同願景，克服歷史上的仇恨，因此我認為，這些事情將繼續下去」。

香港南華早報報導，沃茲在總統當選人川普上任前一周也同時承諾，將會運用印太夥伴關係來應對中國影響，其中包括與澳洲和英國在加強技術供應鏈方面的三邊安全夥伴關係。

沃茲的發言提供了自川普去年十一月勝選以來最明確的訊號，顯示即將上任的政府對印太地區和台灣議題可能採取的策略。

川普經常批評美國盟邦分擔的防衛開支不夠，因此他回歸白宮令許多歐洲和亞洲國家不安，擔心他不會像總統拜登一樣致力於區域安全夥伴關係。