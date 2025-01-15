潛艦預算凍結 立委：台積電產品也需驗證後才會量產

國民黨立法院黨團宣布，潛艦國造後續艦今年度預算凍結18億元，國防部今天表示，會爭取預算全數通過。立委馬文君說，國民黨支持潛艦國造，只是連台積電這樣世界第一晶片大廠，產品也需「驗證」才會開始量產，更何況「人命關天」的潛艦。

馬文君說，國民黨並未刪除潛艦預算，首艘海鯤號製造延宕4年，剩餘20億預算分年度執行，預計今年11月底交船，5億元預算照舊執行。不論是政府或企業，購買產品或製造產品都要有監督機制，海鯤號前年9月展示後，未再進一步下潛測試，潛艦相關功能是否符合功能設計，仍須實際測試後，才能確定。

國防部在海鯤號還沒測試完成或交船前，就急著編列預算，準備付後續7艘潛艦的「頭期款」，實在有違監督原則，至少等確定海鯤號性能、需求都正常再付款也不遲，還能在現有基礎上，加強或升級潛艦性能，這樣不是更好。國防部「沒看貨就搶著先付款」，實在有違常理。

馬文君說，台積電是全球技術最先進的晶片大廠，製造的產品也會先過驗證後再量產，確保品質。潛艦肩負海疆防衛重任，又干係艦上官兵安全「人命關天」，落實監督確保潛艦的品質安全，才是負責任的作法。