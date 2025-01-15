陸軍將領異動 陳忠文接任副總長、李定中接全動署長
國防部軍備副部長徐衍璞上將明天屆齡退伍，牽動國軍高階將領人事異動。軍方人士證實，陸軍副司令陳忠文中將接任副參謀總長，副參謀總長李定中中將接任國防部全動署長，並於明天生效。
徐衍璞將於明天退伍，總統賴清德已核定，陸軍司令鍾樹明上將調任國防部軍備副部長，陸軍副司令呂坤修中將調任陸軍司令，並晉任陸軍二級上將；調任案自明天生效，也牽動陸軍高階將領的調動。
軍方人士今天向中央社記者證實，副參謀總長李定中中將接任國防部全民防衛動員署署長，而陸軍副司令陳忠文中將接任副參謀總長，調任案也是明天生效。
據了解，陳忠文為陸軍官校76年班，曾任金防部指揮官、陸軍司令部參謀長、花防部指揮官、陸軍官校校長等職務；李定中為陸軍官校77年班，曾任金防部指揮官、國防部參謀本部人事參謀次長、陸軍裝訓部指揮官等職務。
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