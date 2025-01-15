陸軍人事異動 劉協慶、李天龍接副司令

國防部副部長徐衍璞上將退伍，明日生效。副部長一職由陸軍司令鍾樹明上將接任，陸軍副司令呂坤修中將接任司令，晉任上將，連帶影響多位中將級人事：

現任副司令陳忠文中將是陸官76年班，比新任司令呂坤修高一年班，基於軍中期別倫理，調往國防部，擔任副參謀總長。原任副參謀總長李定中中將，調任國防部全動署長，接替退休的現任署長白捷隆（文官）。上述兩項調動，同樣也於明天生效。

下一波2月1日生效的調動，包括陸軍兩位副司令在呂坤修、陳忠文離開後，將由現任後備指揮官劉協慶中將（77年班）、第六軍團指揮官李天龍中將（78年班）接任。後備指揮部將由現任參謀本部人事次長劉沛智中將接任，人事次長由現任澎防部指揮官郭俊德中將接任。澎防部指揮官由現任第八軍團副指揮官楊建基少將接任，晉升中將。