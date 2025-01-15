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海纜疑遭陸船破壞 軍方將劃設重點監視區

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
喀麥隆籍「SHUNXIN39」(順興39)貨輪，疑似損壞我海底電纜，國防部表示，將在鋪設海底電纜的海域劃設重點監視區。記者廖炳棋／翻攝
喀麥隆籍「SHUNXIN39」(順興39)貨輪，疑似損壞我海底電纜，國防部表示，將在鋪設海底電纜的海域劃設重點監視區。記者廖炳棋／翻攝

喀麥隆籍貨輪「順興39」，日前在我國東北外海滯留並且疑似切斷中華電信海底電纜，引發國安疑慮。國防部作計室聯戰處副處長李昌富上校表示，國軍未來會在鋪設海底電纜的海域劃設重點監視區，運用雷達及電子情蒐等方式加強區域監控以及水面目標掌握，也會加強與海巡署的情報交換。

國防部情次室聯合情研中心副主任胡中華上校表示，海底電纜屬於我國關鍵基礎設施，國防部日前已邀請海巡署和其他相關單位進行跨部會研討，針對部內現有機制、情資交換、可疑船舶掌握、提早預警、即時通報和相互協處等機制進行研討和強化。

李昌富表示，海底電纜防務屬國安層級，國軍會依據海底電纜位置，考量水深、在宜蘭頭城、淡水八里、澎湖、屏東訪山等鋪設海底電纜的海域劃設重點監視區，運用雷達及電子情蒐等方式加強區域監控以及水面目標掌握，當海軍雷達發現海底電纜周遭海域有目標滯留、航速異常變換以及航跡可疑船隻，會立即通報作戰中心，並同步通報海巡署，以利海巡署派遣兵力執行蒐證、查緝及扣押等執法作為，並依海巡署需求檢派兵力前往協處及策應。

國防部通次室通信資源綜合處處長雷詠淇上校則表示，海纜中斷雖然對國軍通信沒有影響，但也考量海底電纜大規模中斷的可能性，國軍也已複數配置專屬光纖網路、微波設備以及衛星系統，作為多重通資手段，並且完備各項指管中斷的應處作為，定期實施演練，確保指管通聯正常。

國安 國軍 國防部 海巡署 淡水河

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