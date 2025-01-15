快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

呂坤修升任陸軍司令 賴總統今授階上將

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天主持114年1月份國軍重要高階幹部授勳授階典禮，賴總統授階呂坤修上將，期許持續承擔重責大任，為國軍及國家安全貢獻心力。
賴清德總統今天主持114年1月份國軍重要高階幹部授勳授階典禮，賴總統授階呂坤修上將，期許持續承擔重責大任，為國軍及國家安全貢獻心力。

賴清德總統今天主持114年1月份國軍重要高階幹部授勳授階典禮，其中原陸軍副司令呂坤修中將接任陸軍司令，賴總統今授階呂坤修上將，期許持續承擔重責大任，為國軍及國家安全貢獻心力。

國防部軍備副部長徐衍璞16日退伍，賴總統今頒授徐衍璞一等寶鼎勳章，表彰其推動國防自主、軍備事務發展等貢獻，而陸軍司令鍾樹明上將將接任國防部副部長，獲頒二等雲麾勳章

賴總統致詞時表示，徐衍璞上將在他40多年的軍旅生涯中，無論在建軍備戰發展或國防事務創新，都展現了非凡的領導才能及遠見。尤其在他擔任副部長期間，更積極推動軍備升級、國防科技創新；也參與兵役制度改革及戰略轉型，更強化了台美的軍事合作交流。因此他代表國家頒授一等寶鼎勳章，表彰徐衍璞的卓越貢獻。

賴總統說，鍾樹明上將在擔任陸軍司令期間，戮力於陸軍建軍規劃，從部隊演訓到後勤整備，都能夠以前瞻的眼光、宏觀的視野，帶領部隊持續精進、革新。今天他代表國家頒授二等雲麾勳章，感謝鍾樹明的付出，讓國軍戰力持續提升。

賴總統也要恭喜今天晉任的呂坤修上將，他表示，呂坤修在擔任副司令期間，襄助司令推動各項兵力規劃、落實部隊訓練等工作，積極努力，未來，他也要請呂坤修繼續為國軍及國家安全貢獻心力。

最後，賴總統表示，他也要感謝現場的寶眷多年來的體諒與支持，讓我們的將軍可以在保衛國家的工作上，全心全力付出。「再次恭喜三位將軍，我要在這裡向大家拜個早年，祝福各位新年快樂、身體健康、闔家平安」。

呂坤修 國防部 賴清德 鍾樹明

延伸閱讀

呂坤修將升任陸軍司令 總統核定晉任陸軍二級上將

尹錫悅已確認遭逮捕：南韓首位在任內被捕的總統

韓總統官邸打開第3道防線允公調處進入！韓媒：尹錫悅將自行走出官邸

國防部證實！鍾樹明任軍備副部長 呂坤修升任陸軍司令

相關新聞

獨／強化反斬首最後拼圖 直擊海陸偵搜大隊進駐淡水河

歷經去年下旬淡水河口遭陸籍小艇突破，中樞安全備受重視，國軍強化淡水河口實施「反斬首」部署有明顯作為。本報近日直擊海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊4艘M109突擊快艇，進駐淡水河口稱之為漁人碼頭的淡水第二碼頭，並在約4級風浪中出航熟悉河口主航道水文，從事協防淡水河防務的訓與準備。

海纜疑遭陸船破壞 軍方將劃設重點監視區

喀麥隆籍貨輪「順興39」，日前在我國東北外海滯留並且疑似切斷中華電信海底電纜，引發國安疑慮。國防部作計室聯戰處副處長李昌富上校表示，國軍未來會在鋪設海底電纜的海域劃設重點監視區，運用雷達及電子情蒐等方式加強區域監控以及水面目標掌握，也會加強與海巡署的情報交換。

呂坤修升任陸軍司令 賴總統今授階上將

賴清德總統今天主持114年1月份國軍重要高階幹部授勳授階典禮，其中原陸軍副司令呂坤修中將接任陸軍司令，賴總統今授階呂坤修上將，期許持續承擔重責大任，為國軍及國家安全貢獻心力。

部隊鍋 EP202｜最強戰車M1A2T抵台 要如何在兵種與軍種間運用？

國軍向美採購的M1A2T去年底抵台，在採購之初即受到高度矚目，無論是人員赴美受訓、接裝、車輛曝光、海運過程，無處不受到重視。挺M1者認為國軍停滯許久的裝甲戰力有了大躍進，反對者認為M1在無人機世代不過是活靶。本集邀請到前陸軍八軍團副指揮官郭力升來聊聊，為何買這款戰車，買了怎麼用才對？

支援春節疏運外離島軍民 空軍C-130運輸機待命

農曆春節將至，國防部今天表示，因應協助官兵及民眾返鄉過節，軍方從1月24日至2月4日為止，每天派遣2架C-130運輸機待命支援輸運花東及外離島軍民；而春節期間各國軍醫院維持正常急診及住院服務。

國軍人力亮紅燈 提升志願役、戰鬥加給案已送行政院

國軍人力狀況持續亮紅燈，國防部今天證實，已經完成各項薪資待遇調整方案的研議，規劃調整志願役加給及戰鬥部隊加給，同時研議適度提升專業勤務加給的配套方案，相關資料已經送交行政院研議。不過須等行政院審議核定後，才能公布加給金額。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。