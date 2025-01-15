呂坤修升任陸軍司令 賴總統今授階上將

賴清德總統今天主持114年1月份國軍重要高階幹部授勳授階典禮，其中原陸軍副司令呂坤修中將接任陸軍司令，賴總統今授階呂坤修上將，期許持續承擔重責大任，為國軍及國家安全貢獻心力。

國防部軍備副部長徐衍璞16日退伍，賴總統今頒授徐衍璞一等寶鼎勳章，表彰其推動國防自主、軍備事務發展等貢獻，而陸軍司令鍾樹明上將將接任國防部副部長，獲頒二等雲麾勳章

賴總統致詞時表示，徐衍璞上將在他40多年的軍旅生涯中，無論在建軍備戰發展或國防事務創新，都展現了非凡的領導才能及遠見。尤其在他擔任副部長期間，更積極推動軍備升級、國防科技創新；也參與兵役制度改革及戰略轉型，更強化了台美的軍事合作交流。因此他代表國家頒授一等寶鼎勳章，表彰徐衍璞的卓越貢獻。

賴總統說，鍾樹明上將在擔任陸軍司令期間，戮力於陸軍建軍規劃，從部隊演訓到後勤整備，都能夠以前瞻的眼光、宏觀的視野，帶領部隊持續精進、革新。今天他代表國家頒授二等雲麾勳章，感謝鍾樹明的付出，讓國軍戰力持續提升。

賴總統也要恭喜今天晉任的呂坤修上將，他表示，呂坤修在擔任副司令期間，襄助司令推動各項兵力規劃、落實部隊訓練等工作，積極努力，未來，他也要請呂坤修繼續為國軍及國家安全貢獻心力。

最後，賴總統表示，他也要感謝現場的寶眷多年來的體諒與支持，讓我們的將軍可以在保衛國家的工作上，全心全力付出。「再次恭喜三位將軍，我要在這裡向大家拜個早年，祝福各位新年快樂、身體健康、闔家平安」。