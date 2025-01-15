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支援春節疏運外離島軍民 空軍C-130運輸機待命

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
因應支援輸運春節民眾返鄉過節，軍方從1月24日至2月4日為止，每天派遣2架C-130運輸機待命支援輸運花東及外離島軍民。圖／軍聞社
因應支援輸運春節民眾返鄉過節，軍方從1月24日至2月4日為止，每天派遣2架C-130運輸機待命支援輸運花東及外離島軍民。圖／軍聞社

農曆春節將至，國防部今天表示，因應協助官兵及民眾返鄉過節，軍方從1月24日至2月4日為止，每天派遣2架C-130運輸機待命支援輸運花東及外離島軍民；而春節期間各國軍醫院維持正常急診及住院服務。

國防部後勤參謀次長室後管處長陳益志少將表示，春節期間，民航局將依據氣象預報資料及各機場旅客滯留人數，研判啟動疏運時機，由民航局向國防部申請派遣空軍C-130運輸機支援疏運，國防部預劃從1月24日至2月4日，每天派遣2架C-130運輸機待命支援。

陳益志說明，搭乘國軍運輸機必須是中華民國籍，攜帶行李不得超過30公斤，若生心理不適合搭機者或攜帶危險物品者，也不得搭乘。

空軍6聯隊第10空運大隊政戰主任張家綺上校表示，C-130運輸機若執行花東地區疏運，由於不需要跨海飛行，每一架次最多可搭載85人，若執行金馬澎等外離島的跨海飛行疏運，由於需裝設求生裝備，每一架次最大可搭載70人。

國防部軍醫局醫務計畫處處長吳育全上校指出，為提供民眾、國軍官兵及眷屬醫療服務，民國114年春節期間，各國軍醫院維持正常急診及住院服務，27日各醫院皆開診，28日國軍高雄總醫院、屏東分院、岡山分院僅上午開設特別門診，國軍左營總醫院上、下午開設特別門診，29日至30日各院皆休診；31日國軍左營總醫院上、下午開設特別門診，其餘醫院皆休診。

吳育全表示，各國軍醫院開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁及各國軍醫院網頁，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，亦可電洽瞭解相關資訊。

針對春節期間若遇到大量呼吸道感染的患者的因應作為，吳育全指出，各地區國軍醫院依據中央政策，春節期間因應呼吸道、傳染病疾病均有應變開設傳染病及呼吸道門診，如果各院有開設門診，會在各院的網站與院區的明顯處公告。

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