國軍人力亮紅燈 提升志願役、戰鬥加給案已送行政院

國軍人力狀況持續亮紅燈，國防部今天證實，已經完成各項薪資待遇調整方案的研議，規劃調整志願役加給及戰鬥部隊加給，同時研議適度提升專業勤務加給的配套方案，相關資料已經送交行政院研議。不過須等行政院審議核定後，才能公布加給金額。

本報報導，國軍人力狀況持續亮紅燈。選擇賠錢提前退伍的軍士官人數，由2020年的401人，暴增到去年的1565人，約為4倍之多。國防部對此回應，國軍正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力，包括採取各種人性化管理措施，以及研擬提高薪資待遇等方案。

國防部資源司財務資源處長高志雄少將證實，國防部已經完成各項薪資待遇調整方案的研議，規劃調整志願役加給及戰鬥部隊加給，同時考量在非戰鬥部隊中從事專業性、技術性官兵的艱苦程度，研議適度提升相關勤務加給的配套方案，希望藉由提升志願役人力薪資待遇來增加招募留營的誘因，並鼓勵官兵在戰鬥部隊服役，相關說明資料已經送交行政院審議，後續將積極就調整方向項人事總處說明，待行政院核定各項方案後再對外公布。

媒體追問調整方案的具體金額，高志雄說，這部分必須考量國家整體財力及公務人員薪資的衡平性，必須要等行政院審議完成之後才能確定金額，針對外傳的所有金額，目前國防部都不予置評。

另一方面，面對國軍的人力缺口，有沒有可能考量開放外籍人士或移民服役？資源司人力資源處長成家麒少將說，基於國家忠誠的義務，現行的國籍法、公務人員任用法，規定我國國民擔任公職者不得兼具外國國籍，國軍官兵的身分特殊，影響國家安全，引進外籍人士進入國軍部隊須以國家安全為前提，通盤考量政府的用人政策、國家忠誠義務等諸多因素，國防部會持續蒐整各方意見。