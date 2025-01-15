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淡水河口防務亡羊補牢 警艇軍艇熱像儀到位合力把守

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
因應強化淡水河防海巡署也在河口增設河道巡邏組，增加部署極速40節的近岸多功能巡緝艇。記者洪哲政／攝影
因應強化淡水河防海巡署也在河口增設河道巡邏組，增加部署極速40節的近岸多功能巡緝艇。記者洪哲政／攝影

淡水河口防務關係中樞防務，去年下旬卻兩度分別遭陸籍小艇突穿河口、近迫至河口沿岸，在政治層面上造成不小衝擊，尤其是海巡署國防部國安單位亡羊補牢，擬定專案。在海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊M109突擊艇進駐後，河口防務強化反滲透、反斬首任務的計畫，完成最後一塊拼圖。

陸籍人士駕駛小艇輕鬆駛進淡水河口，選擇熙來嚷往的渡船頭靠岸。其實淡水河與基隆河有十餘處無人管理的泊地，有近千艘船筏進出河口，若陸艇當時再深入穿過關渡大橋，可在任何無人河岸靠岸，無人聞問，淡水河防出現前所未有的防務漏洞。

去年案發後，為加強淡水河口日夜間目標辨識，海巡緊急將原本部署澎湖的軍規熱像儀調至淡水河口淡水海巡隊頂樓安裝，藉由其日夜15公里360度的監偵範圍，取代原本薄弱不精確的守望哨功能，上個月剛完成部署驗證。

此外，在國安單位要求下，海巡署北部巡防區將淡水河口兩側的商規雷達操作權限，開放給臨河關渡指揮部淡水營區裡的河防管制中心，協調陸軍關渡指揮部增派雷達操作手，首度由軍警共同監偵、加強判讀雷達所偵知的雷情。關指部至向警政署借來遠端監視器，置放淡水海巡隊部頂樓，協助目視河道。

此外，海巡署同時增派極速可達40節的多功能巡緝艇進駐河口的淡二漁港，編定每日巡邏勤務網，艇上人員荷槍實彈，由巡防區指揮目前河上可疑目標，並配合陸上巡邏車，定時來回巡視台北港、淡水河口而至淡江大橋工程前的水域。

至於淡水河至基隆河的河道巡邏，海軍監偵指揮部去年下旬曾整建河口棧橋碼頭，增設吊船架，表示將增加部署海軍陸戰隊CRRC艇供人員熟悉淡水河水文所需。而至近日在海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊M109突擊艇進駐淡一碼頭後，武裝人員可操平底的快艇快速巡航於河面，執行巡邏任務，彌補河道安全時無人聞問的漏洞。最大速度46節的突擊艇可快速自淡一碼頭沿河趕赴基隆河，反制特工滲透，對中樞防務提供實質反制。

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