獨／強化反斬首最後拼圖 直擊海陸偵搜大隊進駐淡水河

歷經去年下旬淡水河口遭陸籍小艇突破，中樞安全備受重視，國軍強化淡水河口實施「反斬首」部署有明顯作為。本報近日直擊海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊4艘M109突擊快艇，進駐淡水河口稱之為漁人碼頭的淡水第二碼頭，並在約4級風浪中出航熟悉河口主航道水文，從事協防淡水河防務的訓與準備。

淡水河口段沿河密布軍事單位，除海軍監偵指揮部、陸軍關渡指揮部淡水營區，另有海巡署艦隊分署與位於河口淡二碼頭的淡水海巡隊，興建中的海軍濱海作戰指揮部，明、後年也將完工啟用。海陸兩棲偵搜大隊4艘M109突擊快艇，日前（13）日進出淡二碼頭，泊於淡水海巡隊船席，陸上有輕戰與穿著蛙人部隊黑色帽T及陸戰迷彩的人員接應。

經國安單位研議，國軍近年經連續漢光演習實兵驗證，認為淡水河口至基隆河段，可分別延伸至大直要塞區與總統府後側機敏地帶，有遭到敵軍沿河滲透中樞的威脅，需部隊固定實施河道巡邏。

國安單位過去曾評估調回外島陸軍兩棲營海龍部隊，但考量此舉兩棲營官兵將失去外島加給，影響部隊人才招募，最後決定由駐防本島的海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊協防。去年下旬陸續發生陸籍小艇突破淡水河防與近岸事件，加快協防整合進程。

據指出，淡水河道水上防務，台北港至淡水河口到淡江大橋工程段水域，由淡水海巡隊河道巡邏組新部署的兩艘近岸巡邏艇負責；淡江大橋工程至關渡橋延伸至整個基隆河段，將規劃由海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊人員駕M109突擊快艇執行巡邏任務。

國造M109特戰突擊艇，以高強度複合材料製造，可架設機武槍等武器，一般一艇可部署4到5名偵搜隊員，由於是平底的快艇，不受淡水河口沙洲影響。兩棲偵搜大隊下轄特勤中隊、爆破中隊、偵搜第一中隊、偵搜第二中隊與支援中隊。近期支援淡水河口防務者，以偵搜中隊與支援中隊人員為主。

本報14日對此節向海軍司令部提出詢問，暫未獲得回應。