潛艦預算藍喊凍18億元 國防部：爭取全數過關

立法院休會前夕，緊鑼密鼓協商今年度中央政府總預算，針對潛艦國造預算，傳出國民黨方面經協調後提案凍結18億元並獲得國防部長顧立雄認可，不過國防部今天強調，軍方的立場是爭取預算全數通過，也會嚴格把關在海鯤艦通過海測後動支。

針對國造潛艦後續量產預算，國民黨立委原定提案全數刪除，傳出在國民黨主席朱立倫親自溝通後改為凍結18億元，等海鯤艦完成海測後才能動支。同時據了解在立委徐巧芯穿梭溝通下，凍結18億元的共識也獲得國防部長顧立雄認可。

國防部主計局歲計處處長辛宜聰少將表示，相關報導所稱的共識並非事實，國防部的立場沒有改變就是爭取預算全數通過，籲請國人支持。辛宜聰強調，依照當前敵情威脅及防衛需求，潛艦國造是彰顯我國自我防衛決心的重要政策，國防部提出8艘的需求，依照國防外交委員會的主決議，籲請立院支持首年20億元預算照列，國防部將嚴格把關帶原型艦通過海測後才會動支預算。

另一方面，海鯤艦日前中斷泊港測試重新進塢檢修水線下裝備，引發外界質疑海鯤艦能否按期程在4月展開海測？海軍副參謀長賀紘璿少將強調，海鯤艦目前泊港測試均按進度、節點在順利執行中，有關後續艦及預算編列，會依據國防部指導在安全無虞條件下，順利完成各項測試後，才會動支預算。

對於民眾黨提案統刪預算軍事裝備及設施提案3％，辛宜聰說，軍事裝備及設施科目項下共編列1701億元，主要為重要裝備採購，包括新式戰車、魚叉飛彈海岸防衛系統、高高空無人機等116案，以及油料彈藥裝備零附件等項目，是提升戰力重要經費，希望立院及國人支持照列。

此外，對於海軍濱海作戰指揮部的編組進度，賀紘璿說，海軍從112年到115年因應情勢設置各項岸置雄風及魚叉飛彈的接裝及陸續成軍，目前編成海鋒第一及第二大隊由艦隊指揮部執行兵力管制及作戰應用，濱海作戰指揮部是融入現有監偵、岸置反艦飛彈及後勤維保部隊，並結合各作戰區防衛體系來強化濱海作戰能力，目前整體接裝、設施整建及後勤能量建置都按照時間節點進行，沒有叫停或延後的問題，海軍會依整個進度滾動式修正編裝。