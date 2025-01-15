鍾樹明接國防部軍備副部長 呂坤修掌陸軍

國防部昨表示，陸軍司令鍾樹明上將接任國防部軍備副部長，陸軍司令由現任副司令呂坤修中將接任，並晉任二級上將。

人事案將於十六日生效，總統府今天將舉行授勳授階儀式。

國防部現任軍備副部長徐衍璞上將原定本月底屆齡退伍，日前核定提前到本月十六日退伍，牽動國軍新一波高階將領人事異動。

國防部昨證實，軍備副部長一職由鍾樹明接任，陸軍司令由呂坤修接任。呂坤修也將成為三軍官校七七年班畢業生中首位上將，也是前總統蔡英文任內的總統府侍衛長中，第三位晉升上將者。

鍾樹明與呂坤修，分別出身砲兵與步兵，都在蔡英文時代擔任過侍衛長。鍾樹明是在二○一九年七月廿九日，由於原侍衛長張捷中將因總統府私菸案引咎辭職，由憲兵指揮官臨時轉任；鍾樹明二○二○年十一月一日轉任第六軍團指揮官，時任澎防部指揮官呂坤修接任侍衛長。

陸官七七年班在軍中堪稱「星光閃耀」，已出了六位中將，除了呂坤修之外，還包括現任副參謀總長李定中、國防大學副校長葉國輝、後備指揮官劉協慶、資通電軍指揮官簡華慶、海軍副司令馬群超（陸戰隊）。