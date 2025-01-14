江啟臣籲國防部應加速推動 盡快送出軍人調薪方案

立法院副院長江啟臣今日表示，近年國軍人力問題越來越嚴重，預算員額逐年下降，每年國防部撰寫如何提升招募率、提高留營率的檢討報告不計其數，但現實的數字仍持續提醒大家：國軍員額不足，國防部必須做更多努力，提出具體措施，做到「留人、留心、留才」，方能有效堅實國軍戰力。

面對外界疑慮，國防部提出「增設人性化管理機制、提升薪資待遇、積極改進徵募機制」等作為。其中，調整薪資待遇問題，江啟臣於2022年12月宣布恢復徵集一年期義務役政策時，已提醒國防部注意志願役與義務役的薪資落差不大，可能影響志願役招募成效、甚至人才流失，要求積極研議調整志願役薪資待遇。

二年過去，直到最近，國防部才擬妥具體調薪方案，目前正在做最後緊鑼密鼓的溝通與調整，預計近期正式報行政院審查。江啟臣期盼行政院、國防部可以快腳步，全面調整志願役國軍弟兄官兵待遇，增加與社會企業競爭人才的薪資誘因。

江啟臣指出，根據國防部統計，去年一年期義務役轉服志願役比率為16%（1114員），較四個月軍事訓練役轉服志願役9.6%（5939員）為高，轉服比率有明顯的落差，由此可知，多一點的部隊生活時間讓役男有多一些思考未來人生的時間與空間，提升役男後續轉服意願。

江啟臣表示，轉服後如何長留久用更為關鍵，留人還要留心，退賠人數近年倍增，除了外界薪資誘因外，對軍中生活、管理機制不適應也是原因。人性化的管理機制，具計畫性的專長培養與精進，可期待的晉升管道等，國防部都應該持續檢討、改善。